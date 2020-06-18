Помер начальник Львівського військового госпіталю.


Від ускладнень, спричинених коронавірусом, сьогодні помер керівник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда. Про це написав на fb-сторінці мерп Львова Андрій Садовий.

 

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

 

«Щойно стало відомо, що від ускладнень через COVID-19, помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», – йдеться в повідомленні.

 

Про дату й місце поховання лікаря буде повідомлено пізніше.

 

Іван Михайлович Гайда народився 1961 року на Тернопільщині.

 

1978 року закінчив середню школу. З 1978-го до 1980 року навчався в технічному училищі №1 Івано-Франківська.

 

З жовтня 1980 року до листопада 1982-го проходив строкову військову службу.

 

З 1982 року навчався на підготовчому відділенні Івано-Франківського медичного інституту. З липня 1983 року зарахований на перший курс лікувального факультету цього ж інституту.

 

1987-1989 – навчався на Військово-медичному факультеті при Куйбишевському медичному інституті.

 

З червня 1989-го до лютого 2002 року проходив службу на посадах:

 

- начальник медичного пункту –начальник медичної служби окремого батальйону

 

- начальник медичної служби артилерійської бригади

 

- начальник медичної служби артилерійської дивізії.

 

З лютого 2002 року до січня 2010 року був заступник начальника 1120 ОВГ (1120 ЦВКГ і ВМКЦ ЗР), з січня 2010-го – начальник центру. Лікар вищої категорії. Має другу вищу освіту за спеціальністю «Державне управління», здобув кваліфікацію магістра державного управління.

 

Фото: vmkczr.lviv.ua

 

Як розповів сьогодні, 18 червня, під час позачергового засідання сесії Львівської облради директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис, на території області на коронавірус захворіло 609 медиків: 206 лікарів, 247 осіб середнього медперсоналу, 100 осіб молодшого медперсоналу, 56 осіб іншого персоналу. З них 281 особа одужала, п'ятеро померло. За минулу добу на Львівщині підтвердили ще 27 випадків захворювання на COVID-19 медперсоналу. Це працівники Львівського обласного клінічного кардіологічного центру, Центральної міської лікарні Борислава, Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, комунальної поліклініки 4-ї міської клінічної лікарні, комунальної міської поліклініки №4, клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова, Івано-Франківської районної лікарні №2, Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит», 5-ї міської клінічної лікарні, 3-ї міської поліклініки Львова.

 

18.06.2020

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