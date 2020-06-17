У Тернополі повертаються до жорсткішого карантину.

У Тернополі знову запроваджують жорсткіші карантинні заходи. Зокрема, забороняють масові заходи, тривалі святкування в закладах громадського харчування, посилюють вимоги до перевезення пасажирів і контроль за виконанням цих вимог. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом.

Фото: ternopilcity.gov.ua

Відповідно до рішення міського штабу, відтепер у Тернополі заборонено масові заходи, за виключенням проведення ЗНО та заходів, пов’язаних із діяльністю об’єктів критичної інфраструктури. У закладах громадського харчування відвідувачі зможуть перебувати до 2 годин із дотриманням протиепідемічних заходів. Відповідно, заборонено тривалі святкування, як-от весілля чи інших урочистих подій.

Керівники торгово-розважальних центрів і ринків Тернополя мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід), проводити обов’язковий температурний скринінг, поновити дистанційну розмітку для відвідувачів. Діяльність закладів, які не зможуть забезпечити виконання цих вимог, заборонять.

Перевезення пасажирів у місті дозволено здійснювати лише в масках і відповідно до кількості місць для сидіння у транспортному засобі.

Від сьогодні, 17 червня, в місті посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у закладах харчування, на ринках, у ТРЦ, об’єктах торгівлі й у міському громадському транспорті. Щоденні перевірки здійснюватимуть спеціально створені мобільні групи у складі працівників Держпродспоживслужби, управління торгівлі міської ради, міського відділу поліції, управління патрульної поліції, муніципальної інспекції, та з використання засобів відеофіксації.

У Тернопільському міському відділі поліції зазначили, що впродовж вихідних найбільше порушень карантинних вимог зафіксували в закладах громадського харчування (перевірено 83 об’єкти) – 6 фактів, на директорів/адміністраторів трьох тернопільських закладів складено адміністративні протоколи за ст. ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей», щодо інших триває перевірка. Окрім того, правоохоронці зафіксували порушення маскового режиму та перевищення допустимої кількості пасажирів у салоні приватного громадського транспорту міста.

У Тернополі останніми днями загострилася ситуація із захворюваністю на COVID-19. За тиждень лабораторно підтверджено 64 нових випадки, а 6 червня зафіксували пік за кількістю заражень у місті – 15 нових випадків. Про це пд час засідання міського оперативного штабу розповів начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Фото: ternopilcity.gov.ua

Від початку карантину в Тернополі зареєстровано 246 осіб з діагнозом COVID-19. На ранок сьогодні, 17 червня, в місті налічують 150 хворих, одужало 95 осіб.

На амбулаторному лікуванні перебувають 125 осіб, із них 12 – діти. За даними сімейних лікарів, на самоізоляції перебуває 313 осіб. Завантаженість ліжок у лікувальних закладах становить понад 50%.