ЦНАПи Львова знову надають усі види адмінпослуг.

Центри надання адміністративних послуг у Львові з 15 червня розпочали другий етап виходу з карантину. У них відновили прийом клієнтів на всі види адміністративних послуг, але виключно за попереднім записом.

Запис до львівських ЦНАПів доступний для надання таких послуг:

- Оформлення та видача паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та для виїзду за кордон;

- Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку;

- Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання;

- Надання комплексної послуги «єМалятко»;

- Надання комплексної послуги «ID-14 2в1»;

- Оформлення документів дозвільного характеру;

- Послуги, пов'язані з перевезенням (водійські посвідчення, реєстрація авто-, дозволи);

- Послуги, пов'язані з діяльністю бізнесу (реєстрація, зміни в установчих документах, дозволи на будівництво тощо);

- Державна реєстрація нерухомого майна;

- Інші адміністративні послуги, субʼєктом надання яких є виконавчі органи Львівської міської ради та державні органи влади.

«Враховуючи зміни в роботі ЦНАП в період карантину, ми внесли зміни в систему, яка контролює потік відвідувачів, що дозволяє максимально автоматизувати запис на прийом на всі підрозділи одночасно, враховуючи особливості кожного району міста й сусідніх громад», – зазначила директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Для роботи ЦНАПів з 15 червня 2020 року розроблено спеціальний протокол роботи. Відповідно до нього, обслуговування відбувається із застосуванням суворих засобів протидії поширенню вірусних інфекцій та дотримання безпечних умов перебування у територіальних підрозділах ЦНАП. А саме:

- Відвідувачі та працівники перебувають у приміщенні в медичних масках і рукавичках.

- Перед початком прийому проводиться обов’язковий температурний скринінг. У разі підвищеної температури у відвідувача адміністратор ЦНАП має право відмовити в подальшому обслуговуванні. Відвідувач зобов’язаний невідкладно залишити приміщення ЦНАП.

- Робочі місця облаштовані тимчасовими захисними екранами, дезінфекцію поверхонь проводять після кожного відвідувача.

- Забезпечено соціальну дистанцію між відвідувачами, працівниками (2 метри).

- Видачу оригіналів документів в більшості випадків забезпечують за допомогою поштових відправлень або кур'єрської доставки (за бажанням замовника).

- Під час надання консультації телефоном надається перевага електронній подачі документів (державні реєстри, особистий кабінет мешканця на сайті Львівської міської ради).

- Очікування відвідувачів на прийом відбувається за межами приміщення з дотриманням соціальної дистанції.

- Припинено використання дитячих зон, кулерів, комп’ютерів вільного доступу. Питну воду адміністратор ЦНАП може пропонувати в одноразовому паперовому посуді.