ЦНАПи Львова знову надають усі види адмінпослуг.

Центри надання адміністративних послуг у Львові з 15 червня розпочали другий етап виходу з карантину. У них відновили прийом клієнтів на всі види адміністративних послуг, але виключно за попереднім записом.
Запис до львівських ЦНАПів доступний для надання таких послуг:
- Оформлення та видача паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та для виїзду за кордон;
- Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку;
- Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання;
- Надання комплексної послуги «єМалятко»;
- Надання комплексної послуги «ID-14 2в1»;
- Оформлення документів дозвільного характеру;
- Послуги, пов'язані з перевезенням (водійські посвідчення, реєстрація авто-, дозволи);
- Послуги, пов'язані з діяльністю бізнесу (реєстрація, зміни в установчих документах, дозволи на будівництво тощо);
- Державна реєстрація нерухомого майна;
- Інші адміністративні послуги, субʼєктом надання яких є виконавчі органи Львівської міської ради та державні органи влади.
«Враховуючи зміни в роботі ЦНАП в період карантину, ми внесли зміни в систему, яка контролює потік відвідувачів, що дозволяє максимально автоматизувати запис на прийом на всі підрозділи одночасно, враховуючи особливості кожного району міста й сусідніх громад», – зазначила директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.
Для роботи ЦНАПів з 15 червня 2020 року розроблено спеціальний протокол роботи. Відповідно до нього, обслуговування відбувається із застосуванням суворих засобів протидії поширенню вірусних інфекцій та дотримання безпечних умов перебування у територіальних підрозділах ЦНАП. А саме:
- Відвідувачі та працівники перебувають у приміщенні в медичних масках і рукавичках.
- Перед початком прийому проводиться обов’язковий температурний скринінг. У разі підвищеної температури у відвідувача адміністратор ЦНАП має право відмовити в подальшому обслуговуванні. Відвідувач зобов’язаний невідкладно залишити приміщення ЦНАП.
- Робочі місця облаштовані тимчасовими захисними екранами, дезінфекцію поверхонь проводять після кожного відвідувача.
- Забезпечено соціальну дистанцію між відвідувачами, працівниками (2 метри).
- Видачу оригіналів документів в більшості випадків забезпечують за допомогою поштових відправлень або кур'єрської доставки (за бажанням замовника).
- Під час надання консультації телефоном надається перевага електронній подачі документів (державні реєстри, особистий кабінет мешканця на сайті Львівської міської ради).
- Очікування відвідувачів на прийом відбувається за межами приміщення з дотриманням соціальної дистанції.
- Припинено використання дитячих зон, кулерів, комп’ютерів вільного доступу. Питну воду адміністратор ЦНАП може пропонувати в одноразовому паперовому посуді.
17.06.2020
Для довідки:
Здійснити запис у ЦНАП можна через сайт Львівської міської ради за посиланням: https://city-adm.lviv.ua/services/preregistration або за телефоном 032 297 57 95. Прийом звичайних звернень від юридичних і фізичних осіб і надалі відбувається дистанційно (поштою, через інші канали телекомунікаційного зв’язку).
Окрім того, для відвідувачів працює служба підтримки ЦНАП, яка забезпечує дистанційні консультації та підготовку до візиту у ЦНАП у зручний для клієнтів спосіб:
- довідка ЦНАП +38 (032) 297 57 95
- ел. пошта: service_center@lvivcity.gov.ua
- сайт: https://city-adm.lviv.ua/services/
- Telegram-канал: t.me/cnap_lviv
- консультації он-лайн через Messenger: m.me/cnaplviv
ЦНАП Львова та його територіальні підрозділи працюють за графіком: Пн.-Чт.: 9:00-18:00, Пт.: 9:00-17:00. ЦНАП у смт Рудно та смт Брюховичі: Пн.-Чт.: 9:00-18:00, Пт.: 9:00-16:00.
У територіальних підрозділах ЦНАП на вул. Шевченка, 374, смт Рудно на вул. Грушевського, 55 та в смт Брюховичі відновлять консультації представника соціального захисту за встановленим графіком не менш ніж раз на тиждень за попереднім записом.
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