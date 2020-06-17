Офіційний карантин продовжили до 31 липня.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Про це повідомляє "Укрінформ".

“Ми продовжуємо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Також за засіданні уряду ми розглядаємо запропонований МОЗ оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація ”, – сказав Шмигаль.

Урядовці за пропозицією Міністерства економіки планували ухвалити постанову про зміну графіку початку робочого дня в окремих галузях.

"Це заради того, щоб розтягнути у часі той пік, коли маса людей перед 9-ю годиною їдуть на роботу і завантажують громадський транспорт... Таким шляхом рухалися деякі країни, і це також прийнятий варіант, коли у людей початок роботи буде розтягнений з 8-ї до 10-ї години чи пізніше ”, – пояснив голова уряду.

Окрім того, на засіданні визначать правила, які діятимуть під час карантину, зокрема, щодо носіння захисних масок у приміщенні або обмеження кількості пасажирів у транспорті.

Нагадаємо, в Україні карантин запровадили ще 12 березня.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Пандемія коронавірусу, тим часом, лише прямує до піку.