Президент із урядом вирішили проводити ЗНО "за власним бажанням".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні за визначеним планом.

Про це він оголосив на засіданні уряду в середу, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

“Треба розставити крапки, прокоментувати ситуацію щодо ЗНО, аби уникнути політичних пересмикувань, чуток, які зараз активно поширюються. По-перше, ми сьогодні приймаємо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО, по-друге, наразі немає жодних підстав, щоб його не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом, зрада відмінена, ніякого повернення корупції в ЗВО шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівний доступ до освіти, і вони його матимуть", – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що наразі кількість активних захворювань у перерахунку на 100 тис. населення не перевищує 40, при граничному критерії в 60. Кількість областей, в яких перевищено національні епідеміологічні критерії, – менше як 50%.

Також прем'єр нагадав, що всі пункти тестування будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, засобами гігієни, антисептиками.

Президент України Володимир Зеленський у середу вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує звільнити старшокласників від проходження державної підсумкової атестації цього "епідемічного" навчального року.

"Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема зовнішнє незалежне оцінювання, за власним бажанням", – йдеться у тексті проєкту №3669.

Виконувачка обов'язків міністра Любомира Мандзій підтвердила на засіданні уряду, що Президент уніс до ВР законопроєкт, яким пропонує зробити державну пісумкову атестацію у формі ЗНО добровільною.

“Медії поширюють неправдиву інформацію про те, що в Раду внесено законопроєкт про скасування обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу уточнити, що законопроєкт не скасовує обов'язкового ЗНО, як пишуть медіа, він робить добровільною здачу ДПА у формі ЗНО”, – пояснила Мандзій.

Основну сесію ЗНО в Україні мають провести із 25 червня до 17 липня 2020 року. Згідно з графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня – з української мови та літератури, 2 липня – з фізики, 6 липня – з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня – з англійської мови, 9 липня – з історії України, 13 липня – з біології, 15 липня – з географії та 17 липня – з хімії.

Для проведення основної сесії ЗНО Український та регіональні центри оцінювання якості освіти створили 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування і вже надрукували 1 166 280 зошитів сертифікаційних робіт за вибраними учасниками предметами.

Раніше Кабмін скасував через ситуацію з коронавірусом пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня, перевівши його в онлайн-режим.