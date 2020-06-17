Президент із урядом вирішили проводити ЗНО "за власним бажанням".

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні за визначеним планом.

 

Про це він оголосив на засіданні уряду в середу, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

“Треба розставити крапки, прокоментувати ситуацію щодо ЗНО, аби уникнути політичних пересмикувань, чуток, які зараз активно поширюються. По-перше, ми сьогодні приймаємо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО, по-друге, наразі немає жодних підстав, щоб його не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом, зрада відмінена, ніякого повернення корупції в ЗВО шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівний доступ до освіти, і вони його матимуть", – сказав Шмигаль.

 

Прем'єр додав, що наразі кількість активних захворювань у перерахунку на 100 тис. населення не перевищує 40, при граничному критерії в 60. Кількість областей, в яких перевищено національні епідеміологічні критерії, – менше як 50%.

 

Також прем'єр нагадав, що всі пункти тестування будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, засобами гігієни, антисептиками. 

 

Президент України Володимир Зеленський у середу вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує звільнити старшокласників від проходження державної підсумкової атестації цього "епідемічного" навчального року.

 

"Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема зовнішнє незалежне оцінювання, за власним бажанням", – йдеться у тексті проєкту №3669.

 

Виконувачка обов'язків міністра Любомира Мандзій підтвердила на засіданні уряду, що Президент уніс до ВР законопроєкт, яким пропонує зробити державну пісумкову атестацію у формі ЗНО добровільною.

 

“Медії поширюють неправдиву інформацію про те, що в Раду внесено законопроєкт про скасування обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу уточнити, що законопроєкт не скасовує обов'язкового ЗНО, як пишуть медіа, він робить добровільною здачу ДПА у формі ЗНО”, – пояснила Мандзій.

 

Основну сесію ЗНО в Україні мають провести із 25 червня до 17 липня 2020 року. Згідно з графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня – з української мови та літератури, 2 липня – з фізики, 6 липня – з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня – з англійської мови, 9 липня – з історії України, 13 липня – з біології, 15 липня – з географії та 17 липня – з хімії.

 

Для проведення основної сесії ЗНО Український та регіональні центри оцінювання якості освіти створили 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування і вже надрукували 1 166 280 зошитів сертифікаційних робіт за вибраними учасниками предметами.

 

Раніше Кабмін скасував через ситуацію з коронавірусом пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня, перевівши його в онлайн-режим.

 

17.06.2020

До теми

Запліднення: яйцеклітина – перебірлива
Хімічний атрактант неоднаково приваблює всі сперматозоїди.
16.06.20 | | Наука
Візуалізація Тернополя у ракурсі 70-х
Це, звісно, не той Тернопіль, який ідентифікуємо із Дмитром і Вірою Стецьками, Петром Гулиним і Надією Кириловою, чи з молодших — Ігорем Зілінком… Утім, це їхнє зовнішнє оточення. 
16.06.20 | | Штука
На роздоріжжі, або Деякі думки про сучасне мистецтво в Україні
Юрко БОЙКО
Три роки без Юрка Бойка. Феномен його складався з самоосвіти, інтуїції і жагучого бажання змінювати світ на краще. Розвідка 1996 року...
15.06.20 | | Минуле
Листи зі Сходу Еліни Свенцицької
Уляна Галич
Градус напруги у цих віршах доволі високий, тут постійно звучить енергія болю, енергія протесту, що супроводжується усвідомленням межової самотності «чужого серед своїх» і всевтрати.
15.06.20 | | Штука
Фіґлярське ковтання язика
Назарій Заноз
Вітчизняні керманичі чомусь послідовно лізуть до мовної щитової, на якій чорним по білому пише: «Не влізай – уб’є!»
15.06.20 | | Дискурси
Новини фуратівські…
Дмитро Єльніков
Це село у Буджаку, Новомихайлівка за паспортом. Двадцятеро люду – які там вже новини? Але тут оце назбиралося
14.06.20 | | Дискурси
Як працює мозок програмістів
Мозкова активність під час розуміння програмних кодів виглядає інакше, ніж припускали досі.
13.06.20 | | Наука
Хлопаки не плачуть над розвіяними вітром
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Створюється враження, що актуальні антирасистські виступи у США та Європі вже відірвалися від першопричини – смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією – й зажили власним суверенним життям.
12.06.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.