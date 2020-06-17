СБУ викрила командира бойового корабля на шпигунстві для Росії.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила командира корабля у шпигунстві на користь Росії та попередила загрозу витоку відомостей у сфері бойової готовності Військово-Морських Сил ЗСУ представникам російських спецслужб.

Про це йдеться у повідомленні пресової служби СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що командир бойового корабля без дозволу командування виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Там розпочав співпрацю із спецслужбами РФ і набув російського громадянства.

Згодом капітан 2 рангу повернувся до місця дислокації екіпажу і почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам. Планував, що передасть назбирати інформацію після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова.

Відкрито кримінальне провадження. У фіґуранта вилучили носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати до РФ.

Військовослужбовця усунули від займаної посади і скасували йому допуск до державної таємниці.