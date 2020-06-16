Шмигаль поклав відповідальність за дотримання карантину на місцеву владу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоби в умовах адаптивного карантину забезпечити у своїх регіонах усі належні заходи для недопущення різкого зростання кількості випадків COVID-19.

Про це Шмигаль сказав на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує "Урядовий портал".

Голова уряду висловив жаль, що послаблення карантинних заходів суспільством сприймається як скасування карантину.

"Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті", – підкреслив Шмигаль.

Прем'єр попросив обласну вертикаль не зволікати.

"Поки що ми бачимо незначне, але зростання кількості підтверджених хворих. Для того, щоб не допустити в певний момент експонентного зростання захворілих та перевантаження медичних закладів, треба діяти зараз. Абсолютно достатньо тої влади, тих повноважень у кожного з вас, шановні голови ОДА, для того, щоб ми ситуацію тримали на контролі і адаптивний карантин приносив свої результати", – підсумував голова уряду.