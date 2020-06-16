Ціна вакцини проти коронавірусу буде €2,5 за дозу, вже закуплено більше мільярда доз.

Дослідники з інституту Дженнера Оксфордського університету і британсько-шведського фармацевтичного концерну AstraZeneca вийшли в лідери в глобальній гонці зі створення вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2, яка викликає хворобу COVID-19.

Вакцина векторного типу AZD1222 (попередня назва ChadOx1 nCoV-19) була розроблена в Оксфордському університеті на основі ослабленого аденовірусу, який викликає застуду у шимпанзе.

У Великій Британії скоро має закінчитися перша фаза випробування цієї вакцини на людях, і британський виробник ліків вже приступив до третьої фази клінічних досліджень, в якій візьмуть участь 50 тисяч добровольців. У дослідників нема сумнівів, що вакцина безпечна, питання наскільки вона ефективна.

Президент концерну Паскаль Соріо в ефірі бельгійської радіостанції Bel RTL повідомив нині, що "якщо все йтиме добре, то ми отримаємо результати клінічних випробувань у серпні-вересні". Промислове виробництво вакцини йде паралельно з випробовуваннями і концерн практично відразу ж буде готовий до поставок вакцини.

Паскаль Соріо визнав, якщо вакцина виявиться неефективною, то все вироблене піде на пси. Але, на його думку, варто було фінансово ризикнути – якщо врахувати втрати, які тягне за собою кожен день пандемії. Він запевнив, що концерн продаватиме вакцини урядам за собівартістю, але ті, у свою чергу, мають допомогти фінансувати і організовувати виробництво.

За даними агентства Bloomberg, одна доза буде коштувати всього кілька доларів. В італійському уряді підтвердили, що вартість буде 2,5 євро, але для груп ризику її видаватимуть безкоштовно. "Вартість одиниці невисока, але якщо ми повинні забезпечити 6-7 мільярдів доз, немає жодних шансів, що така компанія, як наша, зможе покрити ці витрати," – пояснив Соріо. Він прогнозує, що вакцина гарантуватиме захист від зараження приблизно на рік, на Землі в даний момент живе 7,6 млрд люду. Існуючі потужності концерну спроможні забезпечити виробництво мільярд доз в рік, на початку червня було оголошено, що ще один мільярд береться продукувати Індійський інститут сироваток.

Тепер почалася гонка замовників. Пріоритет має Велика Британія, яка замовила 100 млн доз, перші 30 млн їй обіцяно на вересень. США замовили 300 млн, початок поставок у жовтні.

В суботу AstraZeneca повідомила, що підписала контракти з Францією, Німеччиною, Італією та Нідерландами (акурат половина населення ЄС) на 400 мільйонів доз вакцини. Паралельно переговори з концерном провадить Єврокомісія (в ЄС загалом мешкає 447 млн громадян).

Угоду на ще 300 млн доз для країн з низькими доходами уклали – за $750 млн – два пов'язаних з Біллом і Меліндою Гейтс фонди.

Векторні вакцини створюються на основі зовсім інших вірусів (наприклад, аденовірусів – як в даному випадку), в які вбудовано для впізнавання імунною системою організму невеликий ген; в AZD1222 це генетичний матеріал білка шипа SARS-CoV-2. В результаті в складі оболонок нешкідливих вірусів (їх називають "вектором", тобто транспортом для доставки в клітини) з'являються білки-антигени SARS-CoV-2.

Потрапивши в організм разом з вакциною, генетично модифіковані допоміжні віруси провокують імунну відповідь на білки SARS-CoV-2 — тобто працюють приблизно як "живі" вірусні вакцини.

Паралельно з Оксфордським університетом векторну вакцину (під назвою Ad5-nCoV) проти SARS-CoV-2 розробляє китайська компанія CanSino Bio спільно з Пекінським біотехнологічним інститутом — теж на основі модифікованого аденовірусу. Було заявлено, що вона теж знаходиться на другій фазі клінічних випробувань, тобто почалися випробування вакцини на реальних пацієнтах, але результатів першої фази випробувань світова медична спільнота досі не побачила. Не виключено, що з цією вакциною є певні проблеми.

Перевага оксфордських науковців в тому, що створена ними на тому ж принципі вакцина проти MERS-CoV працює, і проблем з безпекою у неї не було.