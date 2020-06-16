Порошенко прийде на суд щодо свого арешту попри смерть батька.

 

Колишній Президент України Петро Порошенко, незважаючи смерть батька, з'явиться 18 червня на засіданні Печерського суду столиці. Суд обиратиме Порошенкові запобіжний захід у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

 

Про це заявив під час пресконференції адвокат Ілля Новіков, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"Петро Порошенко обов'язково з'явиться в суд", – сказав він.

 

Водночас адвокат вважає, що суд не обере Порошенку жодного запобіжного заходу.

 

У вівторок, 16 червня, партія "Європейська солідарність" повідомила, що помер батько п'ятого Президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.

 

Засідання Печерського суду заплановане на 15:00 18 червня. Слідчі ДБР висловилися за обрання екс-Президенту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Водночас, як пише "Українська правда", офіс Генерального прокурора клопотатиме перед судом про взяття  Порошенка під варту з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

 

16.06.2020

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