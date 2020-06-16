Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера.

 

Спецпідрозділ СБУ зранку 16 червня затримав у лікарні в Херсоні голову обласної ради Владислава Мангера. Наразі фіґуранта справи Катерини Гандзюк везуть до Києва для участі в засіданні Печерського районного суду.

 

Про це повдіомляє "Радіо Свобода", покликаючись на херсонську журналістку Тетяну Дергачову та депутата Дніпровської районної ради Херсона Олександра Власова.

 

 

Напередодні Печерський суд Києва ухвалив рішення про надання дозволу на затримання голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера з метою приводу його на засідання.

 

"Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з’ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря. Адже стан його здоров’я абсолютно дозволяє йому подорожувати до столиці", – прокоментувала спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook.

 

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко стверджував, що співробітники поліції і прокуратури приїжджали до лікарні, де лікується підзахисний, "але отримали довідку, що його неможливо доставити до суду через стан здоровʼя".

 

Владислава Мангера підозрюють у тому, що за попередньою змовою з Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, котрі спричинили до її смерті.

 

16.06.2020

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