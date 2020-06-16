Влада вирішила скоригувати запобіжний захід Стерненку після вечірніх протестів.

 

Шевченківський суд Києва запланував провести у вівторок засідання з метою скоригувати запобіжний захід одеському активістові Сергієві Стерненку, котрому "силовики" інкримінують вбивство людини під час відбиття нападу. Напередодні суд постановив тримати Стерненка під цілодобовим домашнім арештом, але адресою утримання визначив останнє місце прописки Сергія – військову частину, недоступну для цивільної особи.

 

Стерненко написав на своїй сторінці у Facebook, що він проіґнорує суд, бо не потрафить дістатися вчасно.

 

 

"Я просто фізично не встигну туди доїхати. Це неможливо, зважаючи ще й на те, що мені не можна пересуватись без охорони", – прокоментував Стерненко.

 

Раніше Стерненко повідомив: вранці, після вечірніх понеділкових протестів, йому зателефонував слідчий і повідомив про те, що прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту – замість "прописки" планується адреса проживання.

 

"Що заважало це зробити одразу – невідомо. Вчора прокурор просто втік, сказавши, що він задоволений", – обурився Стерненко.

 

Втім, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту його теж не влаштовує – буде апеляційна скарга.

 

15 червня суддя Шевченківського суду Києва Володимир Бігуль обрав Сергієві Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін 60 днів. Адресою вказали вулицю Приморську, 37 в Одесі, за якою розташована військова частина – Одеський загін морської охорони.

 

Під судом поліція побила кількох активістів; п'ятьох затримали на декілька годин.

 

Увечері після суду активісти влаштували протести біля помешкання генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та Президента Володимира Зеленського.

 

16.06.2020

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