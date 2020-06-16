У Грузії затримано громадянина Росії, котрий готував атентат на журналіста.

Інформацію про підготовку замаху грузинській владі надали українські правоохоронні органи.

 

                              Журналіст Георгій Габунія

 

У Тбілісі внаслідок операції спецслужб затримано громадянина Росії, котрий планував вбивство журналіста Георгія Габунії, котрий раніше працював на телеканалі «Руставі-2», а нині є журналістом опозиційного телеканалу «Мтаварі архі». Про це повідомив інформаційний портал News Georgia. За даними видання, затриманий – 38-річний уродженець Інгушетії Васамбек Боков. Інформацію про те, що готується замах, грузинській владі надали українські правоохоронні органи.

 

На сайті грузинської Служби державної безпеки (СДБ) зазначено, що затриманого звинувачують у придбанні, зберіганні та використанні підроблених документів. В офіційному повідомленні вказані лише ініціали затриманого. При цьому уточнюється, що «затримання обвинуваченого В. Б. було здійснено в рамках розслідування кримінальної справи за фактом підготовки до навмисного вбивства», а внаслідок проведених слідчих дій «запобігли ще одному поважнішому злочину». Наразі «триває інтенсивне розслідування», до справи залучено Інтерпол.

 

«Служба державної безпеки Грузії заявляє, що громадянин В.Б. затриманий в рамках розслідування справи щодо підготовки замовного вбивства, і закликає всіх утриматися від поширення неуточненої інформації», – наголошено в повідомленні СДБ Грузії.

 

Нагадаємо, що в липні 2019 року Георгій Габунія, котрий тоді ще працював модератором програми «Постскриптум» на популярному грузинському телеканалі «Руставі-2», в прямому етері нецензурно висловився про кремлівського шефа Володимира Путіна. Після цього він неодноразово отримував погрози на свою адресу, зокрема від глави Чечні Рамзана Кадирова. Існує версія, що саме Кадиров і замовив Бокову вбивство Габунії.

16.06.2020

До теми

Візуалізація Тернополя у ракурсі 70-х
Це, звісно, не той Тернопіль, який ідентифікуємо із Дмитром і Вірою Стецьками, Петром Гулиним і Надією Кириловою, чи з молодших — Ігорем Зілінком… Утім, це їхнє зовнішнє оточення. 
16.06.20 | | Штука
На роздоріжжі, або Деякі думки про сучасне мистецтво в Україні
Юрко БОЙКО
Три роки без Юрка Бойка. Феномен його складався з самоосвіти, інтуїції і жагучого бажання змінювати світ на краще. Розвідка 1996 року...
15.06.20 | | Минуле
Листи зі Сходу Еліни Свенцицької
Уляна Галич
Градус напруги у цих віршах доволі високий, тут постійно звучить енергія болю, енергія протесту, що супроводжується усвідомленням межової самотності «чужого серед своїх» і всевтрати.
15.06.20 | | Штука
Новини фуратівські…
Дмитро Єльніков
Це село у Буджаку, Новомихайлівка за паспортом. Двадцятеро люду – які там вже новини? Але тут оце назбиралося
14.06.20 | | Дискурси
Як працює мозок програмістів
Мозкова активність під час розуміння програмних кодів виглядає інакше, ніж припускали досі.
13.06.20 | | Наука
Джміль
Василь МАХНО
джміль відлетів у джмелиний дім                     –залишивши мене під деревом          при письмі–                     так як я хотів                    
13.06.20 | | Дискурси
Хлопаки не плачуть над розвіяними вітром
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Створюється враження, що актуальні антирасистські виступи у США та Європі вже відірвалися від першопричини – смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією – й зажили власним суверенним життям.
12.06.20 | | У світі
Вони ще купаються
Тарас Прохасько
Чим дальша наївність від того, щоби безпосередньо порозумітися, тим більше ніжності і сентименту вона викликає
11.06.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.