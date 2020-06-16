У Грузії затримано громадянина Росії, котрий готував атентат на журналіста.

Інформацію про підготовку замаху грузинській владі надали українські правоохоронні органи.

Журналіст Георгій Габунія

У Тбілісі внаслідок операції спецслужб затримано громадянина Росії, котрий планував вбивство журналіста Георгія Габунії, котрий раніше працював на телеканалі «Руставі-2», а нині є журналістом опозиційного телеканалу «Мтаварі архі». Про це повідомив інформаційний портал News Georgia. За даними видання, затриманий – 38-річний уродженець Інгушетії Васамбек Боков. Інформацію про те, що готується замах, грузинській владі надали українські правоохоронні органи.

На сайті грузинської Служби державної безпеки (СДБ) зазначено, що затриманого звинувачують у придбанні, зберіганні та використанні підроблених документів. В офіційному повідомленні вказані лише ініціали затриманого. При цьому уточнюється, що «затримання обвинуваченого В. Б. було здійснено в рамках розслідування кримінальної справи за фактом підготовки до навмисного вбивства», а внаслідок проведених слідчих дій «запобігли ще одному поважнішому злочину». Наразі «триває інтенсивне розслідування», до справи залучено Інтерпол.

«Служба державної безпеки Грузії заявляє, що громадянин В.Б. затриманий в рамках розслідування справи щодо підготовки замовного вбивства, і закликає всіх утриматися від поширення неуточненої інформації», – наголошено в повідомленні СДБ Грузії.

Нагадаємо, що в липні 2019 року Георгій Габунія, котрий тоді ще працював модератором програми «Постскриптум» на популярному грузинському телеканалі «Руставі-2», в прямому етері нецензурно висловився про кремлівського шефа Володимира Путіна. Після цього він неодноразово отримував погрози на свою адресу, зокрема від глави Чечні Рамзана Кадирова. Існує версія, що саме Кадиров і замовив Бокову вбивство Габунії.