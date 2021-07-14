Для Львівського історичного музею створили віртуальні 3D-тури.

 

У Львові фахівці компанії Skeiron оцифрували 64 пам’ятки 10 відділів історичного музею. Тепер їх можна вільно переглядати на платформі «Музей у 3D» на ресурсі sketchfab. Про це повідомила пресслуба Львівської міськради.

 

 

Робота над оцифруванням знакових експонатів Львівського історичного музею тривала понад пів року. Серед напрацювань проєкту – мобільний додаток та інтерактивні поштівки. Відвідувачам музеїв потрібно просто завантажити додаток, обрати там свій комплект поштівок, навести камеру смартфона на листівку з елементами доповненої реальності.

 

Команда проєкту розробила сім комплектів 3D-поштівок з Кам’яниці Корнякта, Музею-Арсеналу, Палаццо Бандінеллі, Музею визвольної боротьби України, Музею історії Львова, Музею історії України, Музею історії науки і техніки, Музею «Літературний Львів поч. ХХ ст.» та Меморіальних музеїв Романа Шухевича і Євгена Коновальця.

 

«Зображення буквально оживає, аудіогід паралельно розповідає історію музейного експоната. Те, що зазвичай експонують за склом або через часові особливості зберігають у фондах, тепер можна роздивитися під будь-яким кутом», – йдеться в повідомленні.

 

 

Ще цікавішими є 3D-тури з віртуальною експозицією з ресурсу Matterport. Вони суттєво відрізняються від уже створених в Україні, адже завдяки фотограмметрії кінцеве зображення набагато якісніше та чіткіше.

 

У міськраді наголосили, що сайт проєкту «Музей у 3D» став ядром усієї платформи, містить всю інформацію, а також прості інструкції, які дозволять усім користувачам швидко опанувати новий формат комунікації з музеєм. Це дасть змогу розвивати неформальну освіту, підсилювати імідж музеїв в Україні та за її межами, сприятиме інноваційному розвитку туризму.

 

Завдання проєкту – не просто віртуалізувати музеї, а завдяки такому популяризуванню музейних скарбів повернути відвідувачів у виставкові зали, в цікавому та новому форматі розказати історію унікальних експонатів, підсилити музейні інституції якісною сувенірною продукцією, яка згодом дасть змогу забезпечити додатковий фінансовий прибуток.

 

Кошторис проєкту ー близько двох мільйонів гривень. У перспективі розробники планують розширювати проєкт на інші міста та музеї.

 

Фото varianty.lviv.ua, galnet.fm

14.07.2021

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