Помер депутат Івано-Франківської облради.



14 червня, на 60-му році життя, помер депутат V, VI та VII демократичних скликань Івано-Франківської обласної ради, голова Матеївецької об’єднаної територіальної громади Коломийського району Петро Васильович Книшук. Про це повідомили у пресслужбі облради.

Фото: orada.if.ua

«Брав активну участь у громадському і політичному житті краю, підтримував національно-демократичні процеси, надавав різноманітну допомогу українським воякам, церквам, громадським організаціям, хворим, талановитим дітям, спортсменам, підтримував митців, літераторів, музикантів. Разом з дружиною, синами й невістками вів і розвивав бізнес, розбудовував і впорядковував села громади, допомагав людям. Користувався великою повагою своїх краян», – зазначено на сайті обласної ради.

Церемонія прощання з померлим відбудеться завтра, 16 червня, об 11:00, – повідомили на сайті Матеївецької ОТГ. Труну з тілом покійного буде виставлено в обійсті сім’ї Книшуків у селі Перерив. Ховатимуть Петра Книшука в селі Матеївці.

Фото: golos.com.ua