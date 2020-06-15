Помер депутат Івано-Франківської облради.

14 червня, на 60-му році життя, помер депутат V, VI та VII демократичних скликань Івано-Франківської обласної ради, голова Матеївецької об’єднаної територіальної громади Коломийського району Петро Васильович Книшук. Про це повідомили у пресслужбі облради.
Фото: orada.if.ua
«Брав активну участь у громадському і політичному житті краю, підтримував національно-демократичні процеси, надавав різноманітну допомогу українським воякам, церквам, громадським організаціям, хворим, талановитим дітям, спортсменам, підтримував митців, літераторів, музикантів. Разом з дружиною, синами й невістками вів і розвивав бізнес, розбудовував і впорядковував села громади, допомагав людям. Користувався великою повагою своїх краян», – зазначено на сайті обласної ради.
Церемонія прощання з померлим відбудеться завтра, 16 червня, об 11:00, – повідомили на сайті Матеївецької ОТГ. Труну з тілом покійного буде виставлено в обійсті сім’ї Книшуків у селі Перерив. Ховатимуть Петра Книшука в селі Матеївці.
Фото: golos.com.ua
15.06.2020
Для довідки:
Петро Книшук народився 12 липня 1960 року в селі Космач Косівського району Івано-Франківщини. Був депутатом обласної ради, до обрання головою Матеївецької ОТГ – директором ТОВ «Прут-Генетик». Заслужений працівник сільського господарства України.
Виростав у смт Яблунові Косівського району. Закінчив 8 класів Яблунівської середньої школи, Рогатинський сільськогосподарський технікум (1979), ветеринарний факультет Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту (1984).
Після служби в армії (1985-1986 рр.) працював у колгоспі ім. Я. Галана в Яблунові, у радгоспі «Косівський» (с. Спас, тепер Коломийського р-ну Івано-Франківської обл., 1986-90).
Разом із дружиною Орисею Книшук стажувався у США (1990), відтак у селі Перерові створив й очолив товариство з обмеженою відповідальністю «Прут-Генетик» (від 1993), яке займається тваринництвом.
Керівник Коломийської районної організації ВО «Батьківщина» (від 2007). Депутат Івано-Франківської обласної ради трьох скликань.
Петро Книшук від грудня 2016 року очолював Матеївецьку ОТГ на Коломийщині.
Із 2004 року мешкав із сім’єю у Перерові.
Родині Книшуків належать фермерські господарства ТОВ «Прут-Генетик» і ФГ «Прометей», які працюють у Коломийському і Снятинському районах. Фірми Книшуків обробляють кілька тисяч гектарів у Снятинському й Коломийському районах. Вирощують ячмінь, пшеницю, сою, ріпак, соняшник, овочі. Мають близько 800 голів великої рогатої худоби, свиней, овець, також вирощують гусей, займаються бджільництвом і розводять рибу.