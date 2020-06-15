З’ясувалося, що чорношкірий Брукс в Атланті отримав два постріли в спину.

Це доводять і кадри відеоспостереження, і висновки судмедекспертизи.

Поліція Атланти, що в штаті Джорджія, оприлюднила в неділю, 14 червня, відеозапис, на якому відображені події, які передували загибелі 27-річного афроамериканця Рейшарда Брукса (Rayshard Brooks). Як видно на кадрах, поруч з рестораном швидкого харчування Wendy's двоє поліціянтів проводять перевірку на наявність алкоголю в крові у водія, після чого ситуація виходить з-під контролю. Про це повідомило радіо Voice of America.

Брукс, котрий спершу співпрацював з правоохоронцями і погодився здати тест на тверезість, зненацька став боротися з ними, вихопив у одного з поліціянтів електрошокер і намагався втекти. Один з правоохоронців Ґаррет Рольф (Garrett Rolfe) двічі вистрелив у втікача. Від отриманих ран Рейшард Брукс згодом помер в лікарні, де йому провели операцію. Причиною смерті стало пошкодження внутрішніх органів і втрата крові.

Судмедексперти округу Фултон підтвердили, що причиною смерті афроамериканця стали два вогнепальних поранення в спину. Хоча раніше поліціянти, котрі затримували Брукса стверджували, що стріляли для самозахисту, оскільки затриманий націлив на них електрошокер.

Ґаррет Ролф вже звільнений з поліції, а начальниця поліції Атланти Еріка Шілдс (Erika Shields) подала до демісії ще напередодні. Другий поліціянт, котрий брав участь в затриманні, – Девін Броснан (Devin Brosnan) – відправлений в адміністративну відпустку.

Окружний прокурор Фултона Пол Говард (Paul Howard) заявив, що його офіс вирішує питання про висунення звинувачень проти Ґаррета Ролфа. «Судячи з усього, [Брукс] не становив ні для кого загрози, тому те, що все закінчилося його смертю, просто здається нерозумним. Якщо цей постріл було здійснено не для того, щоб врятувати життя офіцера або щоб не допустити завдання травми йому або іншим, то тоді ця стрілянина не виправдана», – зазначив Говард.

Інцидент зі стріляниною трапився 12 червня. Як повідомила поліція, правоохоронці приїхали за викликом у зв'язку з тим, що машина, в якій спав 27-літній афроамериканець Рейшард Брукс, перегородила частину майданчика біля кафе Wendy's. Поліціянти встановили, що чоловік п'яний, і спробували його затримати. Брукс був поранений і помер в лікарні.

Вбивство Брукса спровокувало нову хвилю протестів в Атланті. Протестувальники в ніч на суботу, 13 червня, підпалили ресторан Wendy's, біля якого Брукс був смертельно поранений напередодні ввечері, та перекрили рух на сусідньому автобані. Поліція, своєю чергою, застосувала сльозогінний газ.