Керівниця поліції Атланти демісувалася через смерть афроамериканця.

Його застрелив місцевий поліціянт через спротив під час затримання.

 

                                         Еріка Шілдс

 

Голова поліції міста Атланти Еріка Шілдс (Erika Shields) подала до демісії після загибелі афроамериканця, котрого смертельно поранив поліціянт під час спроби затримання. Мер Атланти Кіша Ленс Боттомс (Keisha Lance Bottoms) в суботу, 13 червня, прийняла відставку поліційної начальниці. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

Шілдс керувала поліцією Атланти з грудня 2016-го. Загалом вона пропрацювала в міській поліції на різних посадах понад 20 років.

 

Інцидент трапився ввечері в п’ятницю, 12 червня. Поліцію викликали до ресторану швидкого харчування Wendy's. Один з автомобілів заважав руху інших. Його водій, чорношкірий чоловік, спав у салоні. Правоохоронці провели тест і встановили, що чоловік у нетверезому стані. Це був 27-річний Рейшард Брукс (Rayshard Brooks), як з’ясували згодом.

 

Правоохоронці спробували затримати водія, застосувавши електрошокер, однак той почав чинити опір, заволодів електрошокером поліціянтів і спробував сховатися. Потім він скерував електрошокер на одного з переслідувачів, після чого співробітник поліції вистрілив в Брукса, поранивши його. Брукса привезли до шпиталю, де він помер після операції.

 

Вбивство Брукса спровокувало нову хвилю протестів в Атланті. Протестувальника в ніч на суботу, 13 червня, підпалили ресторан Wendy's, де Брукс був смертельно поранений напередодні ввечері, та перекрили рух на сусідньому автобані. Поліція, своєю чергою, застосувала сльозогінний газ.

 

Бюро розслідувань штату Джорджія вивчає обставини інциденту. Експерти відомства переглянули відеозаписи з камери спостереження ресторану і відеоматеріали, розміщені в соціальних мережах. Своєю чергою, прокуратура округу Фултон веде власне розслідування інциденту. Очевидців, які могли зафіксувати те, що трапилося, на фото і відео, закликають поділитися цими матеріалами.

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