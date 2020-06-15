900 людей померло від коронавірусу в Україні.

Кількість людей, котрі померли внаслідок спричинених коронавірусною хворобою ускладнень, перетнула позначку в дев'ять сотень. Минулої доби в Україні зареєстрували 12 летальних випадків. Відтак загальне число смертей від COVID-19 становить 901.
Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, минулої доби в Україні підтвердили 656 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число діагнозів – 31 810.
Одужало 14 253 особи, за добу – 171.
Госпіталізації потребували 9043 особи, підключення до апарату штучної вентиляції легенів – 318 пацієнтів.
Осередком найбільшого спалаху є Львівщина – 136 нових випадків за добу. Значний приріст пацієнтів – у Києві (53), Закарпатській (48), Чернівецькій (43), Житомирській (42), Донецькій (42), Тернопільській (40), Волинській (40) областях.
15.06.2020