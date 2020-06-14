Понад 31-й тисячі укараїнців діагностували коронавірус.

Число добових випадків нових захворювань на COVID-19 в Україні вчетверте за тиждень перевищило шість сотень: упродовж суботи в Україні лабораторно підтвердили 648 діагнозів коронавірусної хвороби. Нагадаємо, до цього тижня рекорд складав 588 випадків за добу.

Згідноз повідомленням Центру громадського здоров'я у неділю вранці, загальнакількість виявлених захворювань зросла до 31154.

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявили у Львівській області – 139. Багато захворювань підтвердили і в Закарпатській (49), Чернівецькій (47), Рівненській (44) і Волинській (44) областях.

Упродовж доби зафіксували дев'ять смертей від коронавірусу. Загальне число летальних випадків – 889.

Загалом, одужало 14082 особи; 106 – упродовж доби.

Госпіталізації потребувало 8914 осіб, підключення до апарату штучної вентиляції легенів – 314 пацієнтів.