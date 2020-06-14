Українська влада взялася шукати причину спалаху COVID-19.

Президент Володимир Зеленський висловив стурбованість кількістю нових випадків коронавірусної хвороби в Україні.

"Уже третю добу в нас значно вища кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину й очікую від вас прогнозів та рішень", – сказав Зеленський під час селекторної наради з представниками Кабінету Міністрів та правоохоронних органів, повідомила пресова служба ОП.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що його занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, число пневмоній та збільшення виявлених випадків зараження.

"Причини для паніки немає, але є «дзвіночки», які вимагають реакції", – додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Голова уряду запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину.

"Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт – місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення – на закладах та платформах, які мають забезпечити безпеку, прописану Кабінетом Міністрів", – висновує Зеленський.

Нагадаємо, десять днів тому Зеленському виписали штраф через відвідини кав'ярні під час карантину.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн.

Напередодні, в суботу, Центр громадського здоров'я повідомив про виявлення рекордної в Україні кількості захворювань за одну добу – 753 нові випадки.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінґу в суботу, що основою причиною рекордного збільшення нових випадків коронавірусу є недотримання українцями карантину.

"Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ, – ми бачимо ті цифри. І це головна причина", – заявив міністр.

Голова МОЗ визнав, що в Україні збільшилась кількість тестів, "але є ще інші речі, які прямо вказують на поширення коронавірусної хвороби".

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм суб'єктами господарювання, збільшити кількістьприміського залізничного та автомобільного транспорту. Як заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, комісія також вирішила змінити графік роботи низки підприємств "для того, щоб розвести час пік і зменшити навантаження на транспорт і зменшити можливе скупчення людей в транспорті, який перевозить людей до місця їх роботи".

Водночас, Ляшко зазначив, що центральна влада не планує відновлювати посилений карантин: тепер це є компетенцією місцевої влади.

"Наразі ми не розглядаємо питання одномоментного повернення до більш жорстких заходів, оскільки на території України працює адаптивний карантин", – прокоментував він.