ДБР обшукало будинок Омеляна через давнього власника.

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян запевняє, що він не має жодних майнових стосунків із ексдепутатом Партії регіонів Геннадієм Бобовим, котрий фіґурує у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка. У п'ятницю вдосвіта слідчі Державного бюро розслідувань обшукали будинок, у котрому мешкає Омелян, через те, що в ньому колись проживав Бобов.

"Родина фігуранта кримінального розслідування, яке стало приводом «завітати» до мене сьогодні в гості, продала цей будинок у 2016 році. Ми його орендуємо з 2017 року. Це все є в нотаріальних реєстрах і в моїй декларації", – розповів Омелян у Facebook.

"Те, що відбулося сьогодні, – це політичне переслідування мене особисто на замовлення Президента України. Обшук мав на меті єдине – щоб я перелякано мовчав! Я мовчати не буду, бо лякатися нічого і нікого!" – прокоментував ексміністр.

Володимир Омелян повідомив, що жодних формальних звинувачень йому не озвучили і нічого не вилучили. Обшук почався о 06:30, діти та сім'я ще спали. Водночас Омелян констатував, що "обшук провели коректно, хоча традиційно з автоматниками".

В обід, реаґуючи на реакцію політиків та організацій зі закликом припинити переслідування, ДБР ствердило, що обшук – обґрунтований.

"Обшуки проведені під час досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення злочинною організацією викрадення 4 квітня 2014 року у м. Корсунь-Шевченківському та умисного вбивства журналіста Василя Сергієнка за місцем проживання одного з народних депутатів України попередніх скликань, члена «Партії регіонів»", – повідомили інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна" у ДБР.

У бюро певні, що ексміністр орендує житло, яке належить колишньому "реґіоналу". Водночас у ДБР додали, що Омелян не є фіґурантом у розслідуваній справі.

Володимир Омелян вважає арґументацію ДБР неповажною. На його думку, бюро прагне "хоч якось надати своїм незаконним діям ознаки правдоподібності".