Львівщина залишається на карантині до 19 червня.

У Львівській області продовжили карантин ще на тиждень, до 19 червня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

Регіон не відповідає всім трьом критеріям, за якими, відповідно до Постанови Кабміну, можна послаблювати карантин. В області перевищено показник інцидентності, тобто кількість хворих на 100 тисяч населення за сім днів.

«За дві попередні доби на Львівщині зафіксовано понад 250 нових хворих на коронавірус. Це антирекорд, загальний показник інцидентності по області, при нормі 12, зараз становить 21,4. Тому, зважаючи на це, про послаблення карантину поки говорити не можемо. Я розумію, що люди втомилися від карантину, а бізнес щодня зазнає нових збитків, проте ризикувати здоров’ям мешканців області ми не можемо. Економічні втрати від пандемії та карантину зараз передбачити й оцінити важко, однак відмова від карантинних заходів може спричинити суттєві людські втрати. Чи готові перевізники, власники фітнес-клубів і ресторанів, які щодня пікетують ОДА з вимогою дозволити їм працювати, взяти на себе відповідальність за нових хворих і нові летальні випадки? Думаю, що ні. Зараз усі цифри свідчать про пік захворюваності на Львівщині, погіршення епідситуації та збільшення кількості ускладнень. Стан пацієнтів, у яких зараз діагностують коронавірус, важчий, ніж місяць чи два тому. Послаблення карантину – невиправданий ризик ціною сотень життів», – зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, суттєвого зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, за останні 7 днів не спостерігають, однак ті хворі, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому або середньої тяжкості стані.

Наступне засідання, на якому розглянуть можливе послаблення карантинних заходів на Львівщині, відбудеться 19 червня.

Нагадаємо, на ранок 12 червня у Львівській області зафіксовано 2526 хворих на коронавірус. 112 нових випадків COVID-19 підтверджено протягом минулої доби – це найбільша цифра з-поміж регіонів України.