Медведчук визнав, що має частку у телеканалі "1+1".

Віктор Медведчук підтвердив через свого адвоката, що його сім'я володіє частиною акцій телеканалу "1+1" із медійної імперії Ігоря Коломойського. Зі слів правника Ігоря Кириленка, дружина Медведчука Оксана Марченко є власницею Bolvik Ventures LTD – ця компанія присутня також у структурі власності "1+1".

Заяву Медведчукового адвоката подала пресова служба "ОПЗЖ".

Зі слів адвоката, товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Гармонія", власником якого до березня 2016 року був Віктор Медведчук, а в березні 2016-го стала Оксана Марченко, в січні 2012 року придбало за ліцензією Національного банку України 100% акцій кіпрської компанії "Бересінтіо Інвестментс Лтд".

У лютому 2012 року компанія "Бересінтіо Інвестментс Лтд" купила у компанії "Інвесіс Інвестментс Лтд" 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд", яка володіла і продовжує володіти дотепер 33,33% акцій компанії "Болвік Венчуріз Лтд". А компанія "Болвік Венчуріз Лтд" володіє 49,999% акцій компанії "Алстром Бізнес Корп.". Вона, у свою чергу, володіє частками телеканалу "1+1" і телеканалу ТЕТ.

Надалі власником 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд" стала компанія "Селкорівія Венчерс Лтд", яка належить Оксані Марченко.

Виходячи з цього, зазначив адвокат, Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу ТЕТ.

Раніше голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у своїй декларації серед компаній, які належать його дружині, вказав Bolvik Ventures LTD, зареєстровану на Британських Віргінських Островах.

Пресслужба "1+1" ствердила, що для них ця інформація є новою. Колишній керівник "1+1 медіа" та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у коментарі "Детектору медіа" зазначив, що не знає про участь у власності "1+1" Оксани Марченко.

Ігор Коломойський заявив, що не знав про частку родини Медведчуків у структурі власності "1+1".