Шенґен почне відкривати зовнішні кордони з 1 липня.

Принаймні такою є рекомендація Європейської комісії.

 

 

Єврокомісія рекомендувала країнам – членам Європейської Унії, які входять у Шенґенську зону, розпочати з першого липня поетапне відкриття зовнішніх кордонів, закритих із середини березня в зв'язку з пандемією коронавірусу. Інформацію про це опубліковано на офіційному сайті ЄК. Єврокомісія розраховує, що до цього моменту будуть в основному зняті обмеження на пересування між самими країнами Шенґенської зони.

 

До 30 червня зовнішні кордони Євроунії для громадян третіх країн залишаться закритими. Виняток робитиметься лише для тих іноземців, котрі мають посвідку на проживання або в'їжджають за нагальною потребою. З першого липня Єврокомісія рекомендує відкрити в'їзд для низки категорій іноземців, зокрема для студентів і висококваліфікованих працівників, проте не для туристів.

 

Подальше відкриття кордонів, як зазначено в рекомендації, має відбуватися скоординовано і з урахуванням низки критеріїв. Головний із них: епідеміологічна ситуація в країнах, з якими будуть відкриватися кордони, не повинна бути гіршою, ніж у країнах Шенґенської зони, і самі ці країни повинні відкрити свої кордони для громадян Євроунії.

 

Розроблено також критерії для відновлення видачі віз консульствами країн Шенґенської зони, проте конкретна дата поки що не названа. Рекомендації Єврокомісії повинні ще формально схвалити країни – члени ЄУ.

 

У більшості країн Євроунії кількість нових випадків інфікування та смертей від COVID-19 за останні тижні знизилася.

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