"Ніхто не застрахований": Шмигаль не виключив, що карантин доведеться посилити.

 

Кабінет Міністрів України не планує змінювати систему управління карантином. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає і варіанта, коли доведеться посилювати карантинні обмеження.  

 

Про це Шмигаль заявив під час пресконференції, присвяченої 100 дням уряду, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"Ми не передбачаємо найближчим часом змінювати систему управління карантином в нашій країні. Стосовно посилення заходів. Якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, яка призведе до зростання, тобто 10 і більше областей, якщо ми будемо бачити таке гіперболічне зростання захворюваності, – це буде приводом для прийняття рішення про посилення карантинних заходів у державі. Від цього ніхто не застрахований. Ми бачимо, що в низці держав є повторні хвилі захворювання. Ми, звичайно, хочемо зараз управляти і розуміти, що ми не допустимо такого гіперболічного зростання. Але тут величезна частка відповідальності лежить на самому українському суспільстві, на кожному з нас, як ми ставимося до тих заходів, які обмежують і зупиняють розповсюдження цієї епідемїї", – сказав Шмигаль.

 

Прем'єр-міністр наголосив, що попри введення певних пом'якшень карантину, в низці областей ще не перейшли навіть до другого етапу.

 

"Тому ми сьогодні працюємо щільно з тими регіонами, де відбувається погіршення ситуації – воно відносне погіршення, тому що ми кожен день бачимо коливання... Ми розуміємо, як цим управляти, ми співпрацюємо з областями, обласним керівництвом, міськими головами. Кожен на своєму рівні, розуміючи рівень загрози або рівень захворюваності, конкретно управляє, вживає заходів і має всі інструменти, щоби на рівні місцевих комісій техногенної та екологічної безпеки приймати рішення і зробити заходи жорсткішими. Ті параметри, за якими обираються ті чи інші заходи по пом'якшенню або навпаки по посиленню карантинних заходів і обмежень, – вони прописані, вони є дієвими", – сказав Шмигаль.

 

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