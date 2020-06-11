Євроунія звинуватила Росію і Китай у поширенні дезінформації щодо COVID-19.

Єврокомісія закликала дати рішучу відсіч цій кампанії дезінформації.

 

                                      Вера Йоурова

 

Керівництво Європейської Унії звинуватило Китай і Росію в поширенні неправдивої і такої, що вводить в оману, інформації в інтернеті про поширення COVID-19 в Європі. Про це під час віртуальної пресконференції у Брюсселі заявила віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова (Věra Jourová). Текст її виступу опубліковано на офіційному сайті ЄК.

 

«В умовах кризи COVID-19 головними зовнішніми джерелами дезінформації, яка спрямована на підрив європейської демократії та довіри громадян до державних органів влади та Євроінституцій, є Росія і Китай, що підтверджується надійними свідченнями», – зазначила Йоурова.

 

За її словами, Пекін і Москва намагаються поліпшити власний імідж за допомогою «цілеспрямованих операцій впливу і дезінформації у зв'язку з COVID-19 в ЄУ». Віцепрезидентка Єврокомісії закликала ЄУ дати гідну відсіч цій кампанії дезінформації. «Не діяти було б дуже небезпечно. Пандемія показала нам, що неправдива інформація може завдати серйозної шкоди, може навіть вбивати громадян, підривати роботу державних органів і таким чином послаблювати заходи, які вживаються», – застерегла вона.

 

За словами Йоурової, для боротьби з цим явищем Євроунія має намір мобілізувати зусилля всіх зацікавлених сторін – «від платформ онлайн-інформації до органів влади, підтримати незалежні організації із перевірки фактів та медіа». При цьому вона запевнила, що дії Єврокомісії будуть чітко орієнтованими на дотримання фундаментальних прав, зокрема свободи слова та інформації.

 

Йоурова повідомила, що у боротьбі з поширенням дезінформації Єврокомісія знайшла порозуміння з ключовими провайдерами інтернет-послуг та операторами соціальних мереж, з якими був укладений Кодекс поведінки проти дезінформації.

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