В Україні новий рекорд COVID-19 – майже сімсот захворювань за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили рекордну за час пандемії кількість нових випадків коронавірусної хвороби – 689 захворювань. Попередній рекорд належав 2 червня і був на сотню меншим. Кожен п'ятий випадок припадає на Львівщину.

 

Згідно з інформацією системи моніторингу РНБО, станом на ранок 11 червня загальне число випадків COVID-19 в Україні зросло до 29070.

 

 

 

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявили у Львівській області (125) та в Києві (91). Значна кількість нових захворювань – у Київській (54), Рівненскій (53) і Волинській (52) областях. 

 

Упродовж доби зафіксували 372 одужання (загалом одужав 13 141 пацієнт).

 

Померло 854 людей (21 упродовж доби).

 

11.06.2020

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