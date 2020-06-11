В Україні новий рекорд COVID-19 – майже сімсот захворювань за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили рекордну за час пандемії кількість нових випадків коронавірусної хвороби – 689 захворювань. Попередній рекорд належав 2 червня і був на сотню меншим. Кожен п'ятий випадок припадає на Львівщину.

Згідно з інформацією системи моніторингу РНБО, станом на ранок 11 червня загальне число випадків COVID-19 в Україні зросло до 29070.

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявили у Львівській області (125) та в Києві (91). Значна кількість нових захворювань – у Київській (54), Рівненскій (53) і Волинській (52) областях.

Упродовж доби зафіксували 372 одужання (загалом одужав 13 141 пацієнт).

Померло 854 людей (21 упродовж доби).