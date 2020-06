У ВООЗ зробили заяву, що зараження від безсимптомних вкрай рідкісні. А потім заяву цофнули.

Вже науковці, а не політики, звинувачують організацію, що вона застрягла на початку ХХ століття.

У понеділок технічний керівник із реагування на COVID-19 Марія Ван Керхове, відповідаючи на поточне питання журналістів на щотижневому брифінгу в ООН, повторила вже банальну істину, що "виходячи з дуже обмежених даних, які у нас є на даний момент, ми можемо сказати, що багато вірусних частинок міститься в організмі людини, коли у неї тільки розвиваються симптоми, на самому початку захворювання", додавши, що за попередніми результатами досліджень в США і Німеччині, люди з легкими і середніми симптомами COVID-19 заразні 8-9 днів з початку хвороби, при важких симптомах хворі заразні більш тривалий період.

А далі прозвучала сенсаційна заява:



"Судячи з наявних у нас даних, як і раніше, рідко можна зустріти людину з безсимптомним захворюванням, яка передала б його іншому. Це дуже зрідка. У нас є низка звітів із країн, які проводять дуже детальне відстеження контактів. Вони слідкують за безсимптомними випадками. Вони стежать за контактами і не знаходять подальше поширення [акурат за три дні до заяви в Nature було опубліковане дослідження ("The natural history and transmission potential of asymptomatic SARS-CoV-2 infection" в Clinical Infectious Diseases), що свідчить про протилежне – Z]. Це дуже рідкісно...

Насправді ми хочемо зосередитися на симптомних випадках. Якби ми дійсно стежили за ними, виділяли ці випадки, стежили за контактами й ізолювали ці контакти, ми б різко погасили спалах".

Ця заява фактично робить безсенсовною політику боротьби з коронавірусом майже у всіх країнах (соціальне дистанціювання, введене в різних державах після початку пандемії, ґрунтується на припущенні про здатність фізично активних і зовні здорових носіїв вірусу активно поширювати інфекцію) і повертає нас у ситуацію китайського періоду пандемії, коли достатньо було перевірити температуру людину, щоби вважати її безпечною – бо в лютому Національна комісія з охорони здоров'я Китаю в спільному рапорті з ВООЗ повідомила, що "частка дійсно безсимптомних заражень неясна, але, мабуть, є відносно рідкісною і не є основним фактором передачі інфекції”.

Ця заява викликала шок у науковому середовищі, де вже загальною істиною є факт, що 35–44% всіх заражень COVID-19 передається в інкубаційний період, до появи симптомів; відрізнити на цьому етапі безсимптомне захворювання від передсимптомної фази хвороби просто неможливо.

Наступного ж дня Марія Ван Керхове цофнула зі своєї позиції, пояснивши, що:

1) це було її особисте висловлювання, яке не відображає політики ВООЗ,

2) її думка базувалася на двох-трьох закритих (неопублікованих) дослідженнях,

3) вона мала на увазі повністю безсимптомне захворювання, а не передсимптомну фазу хвороби і своїм висловлюванням вводила в обіг це розрізнення,

4) все ж дані про 40% передсимптомних заражень базуються на модельних, а не прямих дослідженнях.

Але, як відомо, слово не горобець – сенсаційна інформація поширилася значно ширше, ніж її спростування.

З іншого боку, "страшенно неакуратна заява" провідної офіційної особи ВООЗ ще дужче підірвала і без того хиткий нині авторитет цієї міжнародної організації.

Медичний оглядач Fox News доктор медицини Марк Зіґель єхидно зауважив: "Вчора, коли я почув їхню [ВООЗ] голову з нових захворювань [доктора Марію Ван Керхове], яка навчалася в Лондонській школі гігієни і тропічної медицини яко провідний епідеміолог, я подумав: "Дійсно має бути презумпція сумніву. Вона каже, що безсимптомне поширення є дуже рідкісним – і я подумав, що ось нарешті сходить зірка, на яку я можу покластися. І знаєш, що? Сьогодні вона взяла і все це забрала назад... Кому ж тепер ми взагалі можемо довіряти?"

The New York Times, видання з іншого краю медійного американського спектру, обурене не менше:

"Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я очолює всесвітню боротьбу з пандемією коронавірусу, агентство неспроможне відслідковувати швидкий розвиток досліджень і чітко повідомляти про них.

На брифінгу в понеділок представниця ВООЗ заявила, що передача коронавірусу людьми без симптомів є “дуже рідкісною." Після узгодженої відсічі науковців офіційні особи у вівторок відмовилися від заяви, заявивши, що це було “непорозуміння".

Але це не перший випадок, коли оцінка ВООЗ відстає від наукової думки.

Агентство відклало схвалення масового застосування масок до п'ятниці, заявивши, наче є занадто мало доказів того, що вони запобігають передачі вірусу. Натомість практично всі вчені і уряди маски рекомендують уже кілька місяців.

ВООЗ неодноразово заявляла, що дрібні повітряно-крапельні частинки, тобто аерозолі, не є істотним фактором поширення пандемії, хоча зростаюче число доказів свідчить про протилежне.

Якщо ж вірус передається маленькими повітряно-крапельними частками, які тривалий час висять у повітрі, то людям необхідно продовжувати уникати скупчення в погано провітрюваних приміщеннях, навіть якщо вони практикують сувору гігієну рук".

Представники ВООЗ пояснюють: вони знають про можливість утворення мікрокрапель при диханні і розмовах, але до сих пір немає свідчень, що вони можуть привести до зараження. Такі заяви обурюють учених – вони вважають, що у ВООЗ занадто вузько розглядають повітряно-крапельний шлях передачі вірусу.

"Вони застрягли на початку ХХ століття, у них дуже недалекоглядне уявлення про те, що таке мікрокраплі і як вони поширюються", – каже доктор Дон Мільтон з Мерілендського університету.

Виходячи зі своїх припущень про шляхи поширення вірусу, ВООЗ не рекомендує носити маски всім – тільки лікарям. Деякі науковці підозрюють, що позиція ВООЗ заснована не стільки на дослідженнях, скільки на бажанні забезпечити дефіцитними масками медпрацівників. Та ж Ван Керхове визнала, що нестача засобів індивідуального захисту – це проблема, проте наполягає, що висновки про марність масок для широких мас засновані суто на наукових даних. Але така риторика про відсутність доказів (через брак відповідних досліджень) сприймається як наявність доказів протилежного – в даному випадку про непотрібність масок.

"ВООЗ традиційно займає обережний підхід до оцінки наукових доказів. Та темпи досліджень змінилися: тепер науковці поспішають опублікувати попередні дослідження ще до того, як їхні результати можуть бути ретельно перевірені іншими експертами. Лавина відкриттів може принести прогрес – в тому числі у справі вакцини – в рекордно короткі терміни" – пише The New York Times.

"Перший і головний обов'язок ВООЗ – бути науковим лідером, – сказав Лоуренс Ґостін, директор центру співпраці з ВООЗ із Інституту національного та глобального права з охорони здоров'я. – І коли там виходять з тезами, які явно суперечать науковому істеблішменту, без будь-якого обґрунтування або цитування досліджень, це значно знижує їхній авторитет".