Нарешті встановлено вбивцю Улофа Пальме.

Справу про атентат на прем’єра Швеції закривають через 34 роки після інциденту.

Улоф Пальме

Шведська прокуратура заявила, що нарешті точно становила, хто 1986 року вбив прем'єр-міністра країни Улофа Пальме (Olof Palme). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Протягом останніх трьох десятиліть це вбивство залишалося однією з найбільших загадок в новітній історії країни. Воно шокувало Швецію і породило безліч конспірологічних теорій.

Встановлено, що вбивця – колишній працівник страхової компанії Scandia Стіґ Енґстрем (Stig Engstrom), відомий також як Skandia Man. 2000 року він наклав на себе руки. Як повідомив старший прокурор Крістер Петерссон (Krister Petersson), слідство у справі про загибель Пальме припинено.

Пальме був убитий 28 лютого 1986 року в Стокгольмі пострілом у спину, коли повертався додому з кінотеатру зі своєю дружиною Лісбет, сином Мартеном і його дівчиною. Того дня прем'єр-міністр відпустив свою охорону. Вбивство відбулося на одній із найжвавіших вулиць шведської столиці, на очах приблизно двох десятків очевидців. За їхніми словами, високий чоловік здійснив кілька пострілів, а потім зник з місця злочину.

У цій справі були допитані тисячі людей. Спочатку у вбивстві був звинувачений один дрібний злочинець, раніше засуджений наркоман Карл Ґустав Крістер Петтерссон (Carl Gustaf Christer Pettersson). 1988-го його засудили до довічного позбавлення волі, однак уже наступного року виправдали за апеляцією.

До речі, Енгстрем проходив свого часу як один зі свідків у цій справі. Проте особливих підозр на його адресу тоді не виникло.

Вперше підозра щодо Енґстрема виникла 2018 року, коли журналіст Томас Петтерссон (Thomas Pettersson) разом зі слідчими зайнявся переглядом свідчень підозрюваних. Було встановлено, що Енґстрем збрехав щодо своїх дій безпосередньо після вбивства, сказавши, що намагався привести Пальме до тями. Пізніше стало відомо, що він пройшов тренінг з поводження зі зброєю. Висловлювалося припущення, що Енґстрем убив Пальме за його ліві переконання.