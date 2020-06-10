Зеленського оштрафували через порушення карантину в Хмельницькому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому виписали штраф за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину.

Про це він розповів під час відвідин Чернігова, повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині – випишуть мені штраф. І, в принципі, правильно зробили”, – сказав він до журналістів на самому початку підходу до преси.

У середу Національна поліція повідомила: за фактом порушення карантинних обмежень у Хмельницькому правоохоронці склали адміністративні протоколи на власника та відвідувачів кафе. Адміністративні матеріали поліція скерує до суду.

"У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст.44-3 ("Порушення правил щодо карантину людей") на власника кафе та відвідувачів, зокрема – Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина", – ідеться у повідомленні.

Поліція нагадала, що порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян – від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо, Президент Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому. На той момент урядом було заборонено діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях (до 5 червня).

Пресова служба Офісу Президента не посоромилася похвалитися цим кавуванням на офіційних ресурсах керівника держави, а Зеленський ще й коментував, що кава "дуже смачна". Потім Президент виправдовувався, що погодиться сплатити штраф, якщо таки дійсно припустився порушення закону.