Перший транш від МВФ уже перерахували в Україну.

Перший транш від МВФ розміром у 2,1 млрд дол уже направили в Україну.

Про це повідомив у Facebook представник України у МВФ Владислав Рашкован.

"Рада директорів МВФ затвердила нову програму Stand-by для України. 18 місяців. 5 млрд доларів. Всі кошти спрямовуються до бюджету. Перший транш в 2.1 млрд доларів вже направлений в Україну - буде на рахунках уряду з урахуванням тимчасової різниці і швидкості проходження коштів в міжнародних платіжних системах", – написав Рашкован.

"Українська програма Stand-by – перша нова структурна програма (upper credit tranche program), яку затвердила Рада директорів МВФ з 26 березня цього року (коли фонд перейшов на роботу в умовах карантину). З 26 березня і до сьогодні затверджувалися тільки програми emergency financing або ж (щоб надати більше коштів до бюджету для реакції на пандемію) трохи видозмінювалися умови раніше затверджених програм (programs were augmented)", – пояснив він.