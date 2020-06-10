Перший транш від МВФ уже перерахували в Україну.

 

Перший транш від МВФ розміром у 2,1 млрд дол уже направили в Україну.

 

Про це повідомив у Facebook представник України у МВФ Владислав Рашкован.

 

 

"Рада директорів МВФ затвердила нову програму Stand-by для України. 18 місяців. 5 млрд доларів. Всі кошти спрямовуються до бюджету. Перший транш в 2.1 млрд доларів вже направлений в Україну - буде на рахунках уряду з урахуванням тимчасової різниці і швидкості проходження коштів в міжнародних платіжних системах", – написав Рашкован.

 

"Українська програма Stand-by – перша нова структурна програма (upper credit tranche program), яку затвердила Рада директорів МВФ з 26 березня цього року (коли фонд перейшов на роботу в умовах карантину). З 26 березня і до сьогодні затверджувалися тільки програми emergency financing або ж (щоб надати більше коштів до бюджету для реакції на пандемію) трохи видозмінювалися умови раніше затверджених програм (programs were augmented)", – пояснив він.

 

10.06.2020

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