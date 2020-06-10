В Україні – рекордна кількість смертей від коронавірусу за добу.

Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, упродовж минулої доби померло 23 людини, що є рекордним показником за час пандемії в Україні. Дотепер максимальне число смертей за добу становило 21.
Загалом із березня в Україні померло 833 людини, йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
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Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 525 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань – 28 381.
Одужало 12 769 осіб (357 за добу).
Найбільше добових випадків зафіксовано у Волинській (101) та Львівській (78) областях і в Києві (57).
10.06.2020