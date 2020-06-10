Двох "беркутівців" підозрюють у фальсифікації доказів щодо майданівця.

Двом колишнім міліціонерам полку особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Дніпропетровській області, повідомили про підозру через фальсифікацію доказів проти майданівця.
Про це повідомляє пресова служба Державного бюро розслідувань.
Слідство встановило, що 22 січня 2014 року "беркутівці" сфальсифікували докази проти одного із незаконно затриманих протестувальників: надали завідомо неправдиві покази про причетність затриманого до масових заворушеннях на вулиці Грушевського в Києві і знищення майна.
10.06.2020