Ксенофобська партія АдН частково виграла позов до голови МВС Німеччини.

Раніше міністр звинувачував партію в завданні шкоди державі.

Федеральний конституційний суд Німеччини задовольнив позов ксенофобської і прокремлівської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) до міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеегофера. (Horst Seehofer). Ще два роки тому керівник внутрішньополітичного відомства Німеччини в одному інтерв’ю назвав АдН партією, яка «підточує підвалини держави». Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Публікація матеріалу з відповідним висловом на офіційному сайті МВС була розцінена суддями як неправомірне використання ресурсів, які перебувають у розпорядженні Зеегофера в силу його державної посади. «Тим самим міністр порушив принцип суворого державного нейтралітету, а також порушив право АдН на рівноправну участь в політичній конкуренції», – йдеться в рішенні суду, опублікованому у вівторок, дев’ятого червня.

Варто водночас зазначити, що саме по собі висловлювання Горста Зеегофера у суддів претензій не викликало. «Федеральний уряд має право давати відсіч нападкам на проведену ним політику публічно і в конструктивному ключі», – йдеться далі в постанові КС.

Позов був поданий у зв'язку з інтерв'ю Горста Зеегофера інформаційній аґенції dpa від 14 вересня 2018 року. Раніше АдН різко розкритикувала в Бундестазі президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Зеегофер, котрий очолює Христянсько-соціальний союз, заступився за президента попри те, що той є соціал-демократом.