Справа МН17: прокурори на суді представили супутникові дані та відео.

 

На засіданні суду в Нідерландах, який розглядає справу про збитий літак рейсу МН17, прокурори оприлюднили докази, зафіксовані радарами. 

 

Про це повідомляє кореспондент інформаційної аґенції "Укрінформ" у Гаазі.

 

 

“Черговий блок судових слухань у процесі MH17 відновлено, і ми продовжуємо обговорення і дослідження даних радара”, – зазначив прокурор Тайс Бергер.

 

Говорячи про дані радарів у момент катастрофи літака 2014 року, які, зокрема, РФ надала міжнародному слідству, прокурор зазначив, що у той час у цьому районі не спостерігалося літаків-винищувачів.

 

“Також у цьому випадку немає виявлення ракети”, – зауважив він.

 

Далі прокурори перейшли до обговорення супутникових даних, зокрема знімків, на яких зафіксовано транспортування зенітного ракетного комплексу "Бук".

 

“Є супутники, що можуть виявити ракету, пущену з землі. У американців є такі типи супутників. Після падіння MH17 17 липня 2014 року вони заявили, що, за їхніми даними, літак був збитий ракетою”, – сказав нідерландський прокурор.

 

У суді також був продемонстрований фрагмент випуску новин LifeNews за 17 липня 2014 року, у якому йдеться про збитий літак. Ведуча говорить, що ракетою начебто було збито Ан-26, але насправді це був літак рейсу МН17. Крім того, було продемонстровано фрагменти відео з коментарями Павла Губарєва та Ігоря Гіркіна, які заперечують наявність установки "Бук".

 

Прокурори наголосили, що було опрацьовано всі можливі версії знищення літака рейсу МН17, проведено роботу зі свідками. Зокрема, вони згадали Карлоса, який начебто був авіадиспетчером в Україні і нібито бачив українські винищувачі поруч зі збитим "боїнгом".

 

“Цей чоловік виявився шахраєм, і, за повідомленнями ЗМІ, йому платила Росія”, – сказав прокурор.

 

09.06.2020

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