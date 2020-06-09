Понад вісімсот людей померло в Україні від коронавірусу.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 394 випадки коронавірусної хвороби – на 66 більше, ніж за підсумками минулого понеділка тиждень тому.
Загальна кількість захворювань зросла до 27 856, повідомляє Центр громадського здоров'я.
За час пандемії померло 810 людей (упродовж доби констатували 13 летальних випадків).
Одужало 12 412 осіб (217 упродовж доби).
Госпіталізації потребували 8242 осіб. Апарат штучної вентиляції легенів використовували для 304 пацієнтів.
Серед інфікованих 5135 медиків. 40 медичних працівників померли.
09.06.2020