Понад вісімсот людей померло в Україні від коронавірусу.

Найкращою піснею є наступна!

Віктор Винник

Ностальгую за тими часами, коли музика була цінніша. Щоби її послухати, потрібно було докласти певних зусиль, у цьому процесі було щось сакральне! Тепер музики занадто багато і це стає проблемою.