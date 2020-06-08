Офіс Президента стурбований неґативними наслідками карантинних пом'якшень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова до відновлення масових заходів через ризик поширення коронавірусної хвороби.

Про це Зеленський сказав під час наради щодо запобігання поширенню COVID-19, яка відбулася на Банковій.

Як переказує пресова служба ОП, очільники державних органів обговорили необхідність посилення комунікації щодо дотримання норм адаптивного карантину. Уряд засвідчив стурбованість зростанням кількості захворювань і масовим недотриманням правил карантину після його пом'якшення.

"Послаблення карантину врятують економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаймо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання й маскового режиму мають діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", – сказав Зеленський.

"Ми пішли на послаблення, але люди мають бути свідомими загрози коронавірусу, яка нікуди не зникла", – підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.