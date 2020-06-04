Зеленський демонстративно порушив карантин у Хмельницькому.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Хмельницького відвідав кав'ярню, котру, згідно з постановою Кабінету Міністрів, могли би відкрити для відвідин допіру 5 червня. В товаристві Зеленського був головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. А Офіс Президент подав із цього кавування яскраву новину на своєму офіційному сайті.

"Президент Володимир Зеленський прогулявся центральною частиною міста Хмельницького та скуштував кави в місцевій кав’ярні... Візит голови держави взагалі викликав неабиякий ажіотаж – містяни оточили кав’ярню одразу, бажаючи привітатися з Президентом та зробити фото", – переповіла пресова служба ОП.

Зеленському кава засмакувала. "Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії", – зауважив Зеленський.

Крім Зеленського, на знимці із кав'ярні можна зауважити голову Офісу Президента України Андрія Єрмака, міського голову Хмельницького Олександра Симчишина; а головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко дивиться на цю компанію здалеку.

Згідно з рішенням уряду, прийнятим у середу, кав’ярні та інші заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів усередині лише з 5 червня. До п'ятниці кафе та ресторани можуть обслуговувати клієнтів лише на літніх майданчиках просто неба та працювати на виніс.

Очільник Хмельницького сказав у коментарі hromadske, що весь почет на вулиці і в громадських місцях носив маски, а зняв їх лише до кави.

У самій кав'ярні запевнили, що відвідувачів у приміщення не пускають, а Президентові зробили виняток, бо "є норми культури".

"Ми не приймаємо відвідувачів, але ж це Президент. Ми ж не поставимо його в порозі… Але, зрозуміло, що ви по-різному можете це собі розкрутити. Ви ж розумієте, якісь є норми культури.... Але от зайшов натовп людей, що ж вони, будуть стояти?" – пояснила співрозмовниця з адміністрації закладу.

Дівчина додала, що це була "нестандартна ситуація", а "на вулиці був дощ". "Де вони мали дітися?" – пояснили в кав'ярні.