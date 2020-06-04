На горі Піп Іван спорудять Хресну дорогу.


Наступного тижня на Івано-Франківщині розпочнуть споруджувати екуменічну Хресну дорогу зі стаціями від підніжжя гори Піп Іван (Чорногірський) і до її вершини. Про це повідомили у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, якому й належить ідея створення такої Хресної дороги та митці якого візьмуться за її втілення.

 

Фото: pnu.edu.ua

 

На шляху встановлять стації у вигляді камінних брил у зріст людини із вмонтованими в них таблицями. Вони відображатимуть останні моменти життя Ісуса Христа на його шляху до Голгофи. Урочисто відкрити й освятити Хресну дорогу за участі представників усіх християнських конфесій планують 14 серпня. Дорога буде найдовшою та найскладнішою з усіх існуючих та, як сподіваються ініціатори її створення, стане однією з нових туристичних перлин Прикарпаття.

 

Фото: pnu.edu.ua

 

«Ця Хресна дорога сприятиме взаєморозумінню між християнами різних конфесій та робиться для всіх людей, аби їхнє сходження до вершини Чорногори, яка є давнім святилищем, супроводжувалося відпочинком та молитвою біля стацій, роздумами про Христове Воскресіння. Хочемо таким чином подарувати всім відвідувачам нашої обсерваторії радість та віру. Насамперед, віру кожного в себе! Впевнений, що Хресна дорога, яку ми створимо, відкриє кожному, хто її пройде до кінця, нові горизонти і додасть сил для подолання життєвих вершин», – зазначив у коментарі сайту «Білий слон» ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда.

 

Фото: observatorium.pnu.edu.ua

 

Напередодні початку робіт митці й керівництво Прикарпатського університету провели нараду з робочими-підрядниками на місцевості. Завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського університету Богдан Бойчук та скульптор – автор таблиць Володимир Кіндрачук, старший викладач цієї ж кафедри, окреслили завдання перед підрядниками, які встановлюватимуть брили. Спершу митці проведуть усі підготовчі роботи в підніжжі гори, а згодом доведуть їх до завершення після встановлення каменів.

04.06.2020

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