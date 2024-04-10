Капелан "Вовків Да Вінчі" веде Хресну дорогу з Косівщини до Авдіївки.

Паломники, серед яких є ветерани війни та військові, йдуть Хресною дорогою з села Кути на Івано-Франківщині до Авдіївки. Про це повідомили у Бурштинській міській раді.

"Сьогодні до Бурштинської громади прибула Хресна дорога України, очолювана капеланом ДУК "Вовки Да Вінчі" о. Іваном Сиваком. Її особливістю є те, що вона проходить через територію всієї України: понад 1700 км, близько місяця у дорозі", – повідомили у міськраді.

Вранці 10 квітня у молитві за перемогу України на подвір'ї Бовшівської гімназії імені Дмитра Коцюбайла зібралися священники, військові, діти, вчителі, односельці, рідні Да Вінчі, а також люди з навколишніх сіл. Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянське, яке тепер входить до Бурштинської громади. Тому паломники обрали такий маршрут.

Всі охочі мали змогу приклонитися перед Чудотворною іконою, яка мироточить.



Далі молитовна група вирушила до храму Священномученика Йосафата у Бурштині, де теж зібралися віряни, щоб помолилися за наближення перемоги.