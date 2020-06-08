За тиждень зареєстровано рекордну кількість захворювань на COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 463 нові випадки коронавірусної хвороби. За минулий тиждень зафіксовано 3450 діагнозів COVID-19 – рекордна кількість за час пандемії (попередній рекорд належав тижню 4–10 травня – 3314 випадків).

 

Загальна кількість випадків зросла до 27 462, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у понеділок.

 

Джерело ілюстрації – Wikipedia (клікабельно)

 

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (72), Закарпатській (64), Чернівецькій (59), Львівській (41), Харківській (36) областях.

 

Загалом одужало 12 195 осіб (141 – за добу).

 

Померло 797 людей (9 летальних випадків за добу).

 

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що статистика захворювань в Україні – "тривожна". 

 

08.06.2020

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