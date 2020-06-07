МОЗ трактує статистику поширення COVID-19 як тривожну.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив: Україна ще не виграла війни проти коронавірусу. А найсвіжіші дані з лабораторій назвав "тривожними".
Про це Степанов сказав під час брифінгу в неділю, передає інформаційна аґенція УНН.
“Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань понад 500 осіб на добу”, – сказав Степанов.
Міністр закликав зважати на статистику захворювань в інших країнах.
"Наприклад, рівень передачі вірусу у Німеччині останніми днями перевищує критичні значення. Також Китай, звідки розпочалась пандемія, оголосив про можливість нового спалаху. Ще однією країною, яка оголосила про початок другої хвилі, є Південна Корея. Також Бразилія, Індія показують велику кількість захворюваності на коронавірусну хворобу", – розповів Степанов.
Міністр звернувся до кожного громадянина України з наполегливим проханням не нехтувати правилами, які рекомендують у МОЗ.
"Дотримуйтесь соціальної дистанції, користуйтеся масками, антисептиками – це все те, що буде берегти ваше здоров’я та ваше життя", – наголосив Степанов.
Напередодні Максим Степанов написав у Facebook, що статистика минулих днів є "тривожною".
"В Україні ж останніми тижнями спостерігалась позитивна динаміка захворюваності. Але останні дані та легковажне ставлення до власної безпеки громадян – тривожні", – прокоментував Степанов.
07.06.2020