МОЗ трактує статистику поширення COVID-19 як тривожну.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив: Україна ще не виграла війни проти коронавірусу. А найсвіжіші дані з лабораторій назвав "тривожними".

Про це Степанов сказав під час брифінгу в неділю, передає інформаційна аґенція УНН.

“Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань понад 500 осіб на добу”, – сказав Степанов.

Міністр закликав зважати на статистику захворювань в інших країнах.

"Наприклад, рівень передачі вірусу у Німеччині останніми днями перевищує критичні значення. Також Китай, звідки розпочалась пандемія, оголосив про можливість нового спалаху. Ще однією країною, яка оголосила про початок другої хвилі, є Південна Корея. Також Бразилія, Індія показують велику кількість захворюваності на коронавірусну хворобу", – розповів Степанов.

Міністр звернувся до кожного громадянина України з наполегливим проханням не нехтувати правилами, які рекомендують у МОЗ.

"Дотримуйтесь соціальної дистанції, користуйтеся масками, антисептиками – це все те, що буде берегти ваше здоров’я та ваше життя", – наголосив Степанов.

Напередодні Максим Степанов написав у Facebook, що статистика минулих днів є "тривожною".

"В Україні ж останніми тижнями спостерігалась позитивна динаміка захворюваності. Але останні дані та легковажне ставлення до власної безпеки громадян – тривожні", – прокоментував Степанов.