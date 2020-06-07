МОЗ трактує статистику поширення COVID-19 як тривожну.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив: Україна ще не виграла війни проти коронавірусу. А найсвіжіші дані з лабораторій назвав "тривожними".

 

Про це Степанов сказав під час брифінгу в неділю, передає інформаційна аґенція УНН.

 

 

“Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань понад 500 осіб на добу”, – сказав Степанов.

 

Міністр закликав зважати на статистику захворювань в інших країнах.

 

"Наприклад, рівень передачі вірусу у Німеччині останніми днями перевищує критичні значення. Також Китай, звідки розпочалась пандемія, оголосив про можливість нового спалаху. Ще однією країною, яка оголосила про початок другої хвилі, є Південна Корея. Також Бразилія, Індія показують велику кількість захворюваності на коронавірусну хворобу", – розповів Степанов.

 

Міністр звернувся до кожного громадянина України з наполегливим проханням не нехтувати правилами, які рекомендують у МОЗ.

 

"Дотримуйтесь соціальної дистанції, користуйтеся масками, антисептиками – це все те, що буде берегти ваше здоров’я та ваше життя", – наголосив Степанов.

 

 

Напередодні Максим Степанов написав у Facebook, що статистика минулих днів є "тривожною".

 

"В Україні ж останніми тижнями спостерігалась позитивна динаміка захворюваності. Але останні дані та легковажне ставлення до власної безпеки громадян – тривожні", – прокоментував Степанов.

 

07.06.2020

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