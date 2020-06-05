КМІС: Українці вивели б до другого туру Зеленського та Порошенка із тими ж голосами.

 

Якби перший тур президентських виборів відбувся найближчої неділі, то українці вивели би до другого туру Володимира Зеленського та Петра Порошенко, при тому з дуже подібним до минулорічного результатом.

 

Згідно зі соціологічним опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, кандидатуру Зеленського готові підтримати 28,9% серед усіх респондентів (або 40,9% з числа тих, хто визначився). Порошенко отримав би 11,1% (15,7%). Нагадаємо, торік за Зеленського проголосувало в першому турі 30,2% виборців, а за Порошенка – 15,9%.

 

 

 

На третю позицію вийшов би Ігор Смешко – 9,2% (серед тих, хто визначився). Але щільну конкуренцію в цьому пелотоні також забезпечують Юрій Бойко (8,9%) і Юлія Тимошенко (8,7%). І Бойко таки вийшов би вгору, якби соціологи не включили до анкети окремо Віктора Медведчука (6,4%).

 

Якби ж найближчим часом відбулися парламентські вибори, то найбільшу кількість мандатів отримала би партія "Слуга народу", хоча навряд чи могла би мріяти про монобільшість, – 29,9% (серед тих, хто визначився).

 

Проросійська партія "ОПЗЖ" здобула би 15,8% голосів.

 

 

"Європейська солідарність" зібрала би 13,5% голосів, "Батьківщина" – 11,6%.

 

Виборчий бар'єр також подолала би невдаха торішніх виборів партія Смешка "Сила і честь" (6,9%).

 

Близько до виборчого бар'єра – Радикальна партія (4,9%) і "Свобода" (4,7%).

 

Партія "Голос" не подолала би виборчого бар'єра – 2,8%.

 

Інформація про дослідження. Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології протягом квітня-травня 2020 року. Польовий етап тривав 26-30 квітня. Опитування здійснювали методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Опитано 1507 респондентів, які проживають у всіх областях України та в м. Києві (крім АР Крим).

 

05.06.2020

До теми

Джордж Флойд – великомученик за демократію?
Максим МУЛЯР
У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, розпочалася процедура прощання з людиною, ім’я котрої останніми днями промовляють чи не найчастіше на цій планеті, – Джорджем Флойдом. Мученицька смерть від рук поліціянтів перетворила колишнього рецидивіста на ікону демократії.
05.06.20 | | У світі
Ген худизни
Поширена серед худих людей генетична мутація посилює процес спалення жиру.
04.06.20 | | Наука
Засудження Орфея
© Аделіна Єфіменко
Чому нас може навчити Орфей Крістіана Ґергагера і Давида Бьоша? Меланхолія, туга і смерть не торкається митця, якщо він знає, цінує і розвиває свій дар. Сила співу магічна, бо береже життя і дарує безсмертя.
04.06.20 | | Штука
Ольга Кобилянська: вершниця, яка любила білі троянди
Наталія ФЕЩУК
Засушені едельвейси з 19 століття, море у пляшці, флакон парфумів та улюблена цитра. У меморіальному музеї Ольги Кобилянської у Чернівцях зберігаються унікальні речі
04.06.20 | | Минуле
Барвистий світ львівських грабіжників
Юрій Винничук
«Є там Юзя, є там Франя, панна Рузя, панна Маня, замарстинівська еліта, кужда єдна шац кубіта...»
03.06.20 | | Дискурси
Німеччина
Хосе Марія Карраскаль
Кажуть, що вони – “квадратні голови”, роботящі, агресивні, мають геніїв та справжніх монстрів, хоча Гітлер був австрійцем. Але їхні чесноти перевершують їхні вади.
02.06.20 | | Дискурси
Пам'яті проф. Олега Горникевича, світової слави науковця
Дарія Даревич
У Відні помер один із провідних неврологів, відомий у світі дослідник хвороби Паркінсона та винахідник її лікування, галичанин родом із Сихова
02.06.20 | | Минуле
У Всесвіті ми – виняток?
Дослідження визначило шанси на виникнення простих та розумних форм життя.
02.06.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.