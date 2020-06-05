КМІС: Українці вивели б до другого туру Зеленського та Порошенка із тими ж голосами.

Якби перший тур президентських виборів відбувся найближчої неділі, то українці вивели би до другого туру Володимира Зеленського та Петра Порошенко, при тому з дуже подібним до минулорічного результатом.

Згідно зі соціологічним опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, кандидатуру Зеленського готові підтримати 28,9% серед усіх респондентів (або 40,9% з числа тих, хто визначився). Порошенко отримав би 11,1% (15,7%). Нагадаємо, торік за Зеленського проголосувало в першому турі 30,2% виборців, а за Порошенка – 15,9%.

На третю позицію вийшов би Ігор Смешко – 9,2% (серед тих, хто визначився). Але щільну конкуренцію в цьому пелотоні також забезпечують Юрій Бойко (8,9%) і Юлія Тимошенко (8,7%). І Бойко таки вийшов би вгору, якби соціологи не включили до анкети окремо Віктора Медведчука (6,4%).

Якби ж найближчим часом відбулися парламентські вибори, то найбільшу кількість мандатів отримала би партія "Слуга народу", хоча навряд чи могла би мріяти про монобільшість, – 29,9% (серед тих, хто визначився).

Проросійська партія "ОПЗЖ" здобула би 15,8% голосів.

"Європейська солідарність" зібрала би 13,5% голосів, "Батьківщина" – 11,6%.

Виборчий бар'єр також подолала би невдаха торішніх виборів партія Смешка "Сила і честь" (6,9%).

Близько до виборчого бар'єра – Радикальна партія (4,9%) і "Свобода" (4,7%).

Партія "Голос" не подолала би виборчого бар'єра – 2,8%.

Інформація про дослідження. Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології протягом квітня-травня 2020 року. Польовий етап тривав 26-30 квітня. Опитування здійснювали методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Опитано 1507 респондентів, які проживають у всіх областях України та в м. Києві (крім АР Крим).