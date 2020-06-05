Зеленський втретє змінив керівника розвідки.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка. Водночас, він звільнив із посади Валерія Євдокимова.

 

Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті Президента у п'ятницю, 5 червня. 

 

 

Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк – український кадровий військовослужбовець, розвідник. Працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в Сполучених Штатах Америки.

 

У 2014-2015 роках Кондратюк обіймав посаду начальника департаменту контррозвідки СБУ. У 2015-2016 роках очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У 2016-2019 роках працював заступником голови Адміністрації Президента при Президенті Петрові Порошенку.

 

Попередній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Євдокимов пропрацював на посаді вісім місяців. Перед ним розвідку очолював Владислав Бухарєв – давній друг "Кварталу 95". 

 

05.06.2020

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