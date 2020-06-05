В Україні розпочався новий етап пом'якшення карантину.

 

Із 5 червня Україна перейшла до четвертого етапу пом'якшення карантинних обмежень. І хоча епідеміологічна ситуація в Україні йде до нового піку, український уряд продовжує триматися концепції адаптивного карантину: на загальнодержавному рівні карантин слабшає, однак найбільш інфікованим областям рекомендовано продовжувати обмеження.

 

 

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, із п'ятниці дозволено: кафе та ресторанам – приймати відвідувачів усередині закладів за умови дотримання протиепідемічних заходів; людям віком від 60 років не обов’язково дотримуватися самоізоляції; проведення релігійних заходів у приміщенні (умова – 1 особа на 5 кв. м); проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі; відновлення польотів по Україні.

 

У п'ятничній довідці від Міністерства охорони здоров'я зазначено, що критеріям для пом'якшення карантину не відповідають вісім реґіонів – місто Київ і сім областей (Волинська, Донецька, Житомирська, Луганська, Львівська, Рівненська, Чернівецька).

 

 

"Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", – зазначили в Міністерстві охорони здоров'я.

 

Як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, якщо епідемічна ситуація в регіоні не відповідає показникам для послаблення заходів упродовж трьох днів поспіль, то послаблення деяких карантинних обмежень належить скасувати.

 

Чергове пом’якшення карантинних обмежень в Україні заплановане на 15 червня.

 

Попередній етап був 1 червня. Для українців стали доступними басейни та спортзали; відновлено пасажирські залізничні перевезення.

 

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