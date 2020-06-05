Війська генерала Хафтара відступили від Тріполі.

Зараз обидві ворожі сторони готуються до чергових перемовин про припинення вогню.

 

 

Загони «Лівійської національної армії» фельдмаршала Халіфи Хафтара повністю полишили підступи до Тріполі. По це повідомило видання The Guardian. Війська визнаного ООН Уряду національної злагоди (УНЗ) завдяки підтримці Туреччини зняли облогу лівійської столиці. 

 

Армія УНЗ зуміла напередодні посилити позиції, взявши під контроль міжнародний аеропорт Тріполі, вибивши звідти загони Хафтара. Також урядові війська зайняли інші райони на південь від Тріполі.

 

Таким чином, спроби ЛНА взяти столицю Лівії, які тривали 14 місяців, завершилася невдачею.

 

Та все ж відступ сил Хафтара не означає припинення бойових дій. Вони тривають, незважаючи на те, що обидві сторони конфлікту висловлювали згоду на перемовини про перемир'я. У середу, третього червня, представники обох ворожих сторін громадянської війни в Лівії відправилися в іноземні столиці, аби готувати нові переговори. Голова УНЗ Фаїз Саррадж відлетів до Туреччини, його заступник – до Росії. Їхній противник Хафтар полетів до Єгипту. Про це повідомила інформаційна аґенція Anadolu, з покликом на свої джерела в оточенні Сараджа і Хафтара.

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