Число нових випадків коронавірусу знову перевищило пів тисячі.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 553 нові випадки коронавірусної хвороби. Це третій за розміром показник добових захворювань за весь час пандемії. Антирекорд належить попередній добі – 588 нових випадків. До поточного тижня пік позитивних тестів припадав на 21 квітня – 578 виявлених хворих.

У такий спосіб, загальне число підтверджених випадків коронавірусної хвороби зросло до 25 964, ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України.

Упродовж доби найбільше нових випадків виявили у Києві (82), у Львівській (73), Рівненскій (57), Київській (38), Чернівецькій (38), Одеській (37), Харківській (30) областях.

Загальне число померлих зросло до 762 (15 летальних випадків за добу).

Загалом одужало 11 372 пацієнти (330 за добу).

Коронавірусну хворобу виявлено у 4963 медиків. Померло 39 медпрацівників.