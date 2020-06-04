НАНУ запевняє, що пік пандемії таки позаду.

 

Віцепрезидент Національної академії наук України Анатолій Загородній заявив, що пік пандемії коронавірусної хвороби в Україні таки позаду. Зростання кількості інфікованих (588 випадків за 3 червня) пов'язане з послабленням карантину, одначе загалом крива стабілізується.

 

Про це Загородній сказав у коментарі "Оглядачу".

 

 

Графіка – Vitaliy Rudenky

 

"Епідемія в Україні проходить, але повільно. Середня кількість захворювань і нових активних хворих говорить про те, що пік пройдено. Він припав на першу декаду травня, потім було помітне зменшення і невелике зростання. За 10 днів після останнього етапу пом'якшення у нас буде ясніша картинка. Якщо не буде значного зростання – все не так уже й песимістично", – уточнив академік.

 

Виходячи із нинішніх цифр за кількістю тих, хто захворів та одужав, надалі в НАН прогнозують зменшення кількості активних випадків або плато.

 

"Якби карантину не пом'якшували – епідемія загасала б. Якщо приріст вийде на рівень плюс 10% – буде щось схоже на плато з невеликою кількістю нових активних хворих. Це теж не так погано. Якщо кількість тих, хто одужав, і далі перевищуватиме кількість новоінфікованих – це буде дуже позитивна тенденція і означатиме, що епідемія йде на спад", – сказав він.

 

Як писав Z, число нових випадків коронавірусної хвороби за минулі сім днів перевищило показники попередніх семи днів. 

 

У четвер Центр громадського здоров'я повідомив про виявлення 588 нових добових випадків коронавірусної хвороби – це рекорд за час пандемії в Україні.

  

04.06.2020

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