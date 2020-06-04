Верховна Рада призначила Ткаченка міністром культури.

 

Верховна Рада на своєму засіданні у четвер призначила Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України. Дотепер Ткаченко очолював парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики; перед обранням до ВР працював гендиректором телеканалу "1+1".

 

 

Виступаючи на засіданні парламенту перед голосуванням, Ткаченко зазначив, що під час кризи "ми об’єдналися всією культурною галуззю".

 

Він подякував представникам сфери культури, з якими працював на посаді голови культурного комітету ВР.

 

"Культурна галузь та креативні індустрії формують ДНК України", – сказав Ткаченко, згідно з УНІАН.

 

Він вважає, що всі депутати і представники галузі культури мусять працювати разом і "не ділити країну на патріотів та зрадників".

 

Ткаченко заявив, що пріоритетом №1 у його роботі на посаді міністра буде відновлення та посилення фінансування галузі культури. Також, додав він, слід завершити реструктуризацію міністерства та провести аудит.

 

"Реальна цифра, яку необхідно спрямувати на підтримку культури та туризму, 3-4 млрд гривень, щоб вижити та повернути можливості для розвитку", – сказав Ткаченко.

 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що Ткаченко довів свій "професіоналізм, знання як в комітеті, так і у Верховній Раді, а до цього й на інших важливих посадах, які ви займали".

 

Напередодні кандидатуру Ткаченка публічно схвалив і Володимир Зеленський. "Нормально. Він досвідчена людина. Ми з ним працювали багато років, він у цій галузі все своє життя", – прокоментував Зеленський.

 

 

Напередодні в інтерв'ю "Радіо Свобода" Олександр Ткаченко запевнив, що Ігор Коломойський не втручатиметься в його діяльність.

 

"А як ви вважаєте: в Ігоря Коломойського є великі інтереси в сфері культури?" – сказав він.

 

Відповідаючи на зауваження, що міністерство опікується не лише культурою, а й інформаційною політикою (а Ігор Коломойський є власником "1+1"), Олександр Ткаченко сказав: "Я вже рік працюю політиком і, в принципі, вибір мій був свідомий. Стосовно роботи з Ігорем Валерійовичем: я з ним працював понад 10 років, безперечно, його добре знаю, але культура, і ті інтереси і виклики, які існують у сфері культури, мають мало дотичного до інтересів пана Коломойського", – прокоментував Ткаченко.

 

04.06.2020

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