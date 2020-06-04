Другий пік: В Україні – рекордна кількість нових випадків COVID-19 за весь час пандемії.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 588 нових випадків коронавірусної хвороби – рекордний показник за увесь час пандемії. Загальне число захворювань зросло до 25 411.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у четвер.
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Попередній рекорд захворювань фіксували за підсумками 21 квітня – 578 позитивних тестів. Фактично, та доба "підібрала" всіх пацієнтів, проґавлених на великодні свята.
Загалом, за три місяці, які минули з моменту виявлення першого пацієнта в Україні, статистика лише десять разів перетинала позначку в пів сотні нових випадків.
Найбільше випадків минулої доби зафіксували у Львівській (85), Житомирській (53), Чернівецькій (39), Чернігівській (35), Харківській (35) і Рівненській (32) областях та в Києві (77).
Упродовж доби констатували рекордне число одужань – 602. Загальне число пацієнтів, котрі подолали коронавірус, зросло до 11 042.
Померло 747 людей (12 летальних випадків за добу).
04.06.2020