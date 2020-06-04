Чотирьом експоліціянтам висунуто звинувачення у справі про загибель Флойда.

Головному підозрюваному загрожує 40 років тюремного ув’язнення.

 

 

Усім чотирьом колишнім поліціянтам міста Міннеаполіса, причетним до вбивства 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, висунуто кримінальні звинувачення. Про це повідомило радіо Voice of America з поликом на офіс генпрокурора штату Міннесота. А звинувачення проти експоліціянта Дерека Шовіна (Derek Chauvin), котрий під час затриманні Флойда тиснув йому коліном на шию, перекваліфіковано на поважніше.

 

Шовіна ще раніше взяли під варту, і тепер йому закидають вбивство другого ступеня. Раніше його звинувачували у вбивстві третього ступеня, тобто ненавмисному позбавленні життя. Відтак, як випливає з опублікованих судових документів, йому загрожує тюремне ув’язнення терміном на 40 років.

 

Однак адвокат родини Флойда наполягає, що Шовінові слід висунути звинувачення у вбивстві першого ступеня. За його словами, прокурор може ще раз переглянути звинувачення в бік посилення. Однак вбивство першого ступеня передбачає попередній умисел і обдумування, що навряд чи можна застосувати до цього випадку.

 

Генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон (Keith Ellison) також видав ордери на арешт трьох інших колишніх поліціянтів, котрі разом з Шовіном брали участь в жорсткому затримання Флойда. Джею-Александру Куенґові (J.Alexander Kueng), Томасові Лейну (Thomas Lane) і Ту Тао (Tou Thao) висунуто звинувачення в пособництві й підбурюванні до злочину.

 

Всі четверо правоохоронців були звільнені з поліції ще раніше.

 

Загибель 46-річного Джорджа Флойда після затримання 25 травня в Міннеаполісі спровокувала масові протести по всій країні. Мирні демонстрації нерідко переростали в заворушення і погроми. До забезпечення порядку влада багатьох штатів залучила Національну гвардію. Приблизно в 40 містах, включно з Вашінґтоном і Нью-Йорком, запроваджено комендантську годину.

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